В Киеве рухнул лифт с врачами «скорой помощи»

Главное: В Киеве лифт с медиками внезапно рухнул с пятого этажа. Появились подробности.

Детали: В Киеве произошло ЧП. Как сообщает Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф столицы, в Днепровском районе оборвался лифт с сотрудниками «скорой помощи».

Отмечается, что лифт с врачами упал с пятого этажа, не доехав до квартиры, где требовалась помощь, три пролета.

В сообщении сказано: «В одном из домов на улице Литинской оборвался лифт с медиками скорой, приехавшими на срочный вызов. Женщина потеряла сознание, хрипела, а изо рта шла пена. Поэтому карета скорой выехала мгновенно. По указанному адресу медиков встретила мать больного и 10-летняя дочь».

Информируется также: «Пока спасатели извлекали медиков из аварийного лифта, на вызов выехала другая бригада, и предоставила помощь пациентке».

К счастью, сами медики не пострадали, так как на втором этаже сработало аварийное торможение, и лифт остановился.

В тему: 10 июля 2020 года мы писали, что в Ивано-Франковске с пятого этажа упал лифт с людьми.