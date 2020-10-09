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Новости > Главные новости за 9 октября 2020 года

Главные новости за 9 октября 2020 года

Автор: «Фраза»
09.10.20 19:00
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Главные новости за 9 октября 2020 года

- В столичных больницах заканчиваются места для больных коронавирусной инфекцией. Поэтому мэр Киева Виталий Кличко призывает премьера и главу Минздрава предоставить дополнительный коечный фонд и специалистов.

- Секретарь СНБО Алексей Данилов прогнозирует рост заболеваемости коронавирусом в Украине. Поэтому необходимо увеличить количество мест для размещения больных.

- Курс гривны укрепился. Доллар и евро подешевели.

- Начали появляться списки партий в Киевский совет. Публикуем их.

- Матч Лиги чемпионов «Динамо» – «Ювентус» пройдет со зрителями. Стали известны цены на билеты.

- Присуждена Нобелевская премия мира. Ее получила продовольственная программа ООН.

Тэги: общество, мир, политика, новости Украины, коронавирус

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