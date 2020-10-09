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Новости > В СНБО дали неутешительный прогноз по коронавирусной ситуации в Украине

В СНБО дали неутешительный прогноз по коронавирусной ситуации в Украине

Агата Кловская
09.10.20 15:41
338
В СНБО дали неутешительный прогноз по коронавирусной ситуации в Украине

Главное: Секретарь СНБО Алексей Данилов прогнозирует рост заболеваемости коронавирусом в Украине. Поэтому необходимо увеличить количество мест для размещения больных.

Детали: Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил о прогнозируемом росте заболеваемости коронавирусом в Украине. Рост заболеваемости связан с несоблюдением карантинных мер. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Соответствующее заявление Данилов сделал во время селекторного совещания с главами облгосадминистраций, которое было проведено из-за роста заболеваемости в стране.

«Данилов отметил прогнозируемый рост количества новых случаев инфицирования в условиях массового несоблюдения профилактических мер безопасности», — сообщили в СНБО.

Данилов заявил о необходимости увеличения мест для размещения больных в регионах с большим количеством инфицированных. Также в СНБО призвали организовать избирательный процесс и голосование на местных выборах 25 октября с учетом всех рекомендаций Министерства здравоохранения.

В тему: За минувшие сутки в Украине в очередной раз побит антирекорд по новым случаям заболевания коронавирусом. Больше всего случаев зафиксировано в Харьковской области, Киеве, Одесской, Тернопольской областях.

Тэги: Украина, общество, здоровье, СНБО, новости Украины, коронавирус

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