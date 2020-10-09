Стало известно, кому досталась Нобелевская премия мира

Главное: Присуждена Нобелевская премия мира. Ее получила продовольственная программа ООН.

Детали: В пятницу, 9 октября, была присуждена Нобелевская премия мира. Организационный комитет говорит, в этом году ее получит всемирная продовольственная программа ООН.

Отмечается, что награду она заслужила «за усилия по борьбе с голодом, вклад в улучшение условий для достижения мира в конфликтных регионах».

Стоит добавить, что World Food Programme является крупнейшей в мире гуманитарной организацией, которая работает с 1963 года: сейчас она предоставляет питание четырем миллионам голодающим.

В тему: 8 октября 2020 года мы писали, что Нобелевскую премию по литературе вручили 77-летней американской поэтессе.

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