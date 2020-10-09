На Киевщине массово штрафуют школы и детсады за несоблюдение карантина

Главное: За минувший месяц в Киевской области проверили школы и садики на предмет соблюдение карантинных ограничений. По результатам проверок было составлено несколько сотен протоколов.

Детали: В Киевской области школы и детские сады массово штрафуют за несоблюдение карантинных требований. Об этом сообщает пресс-служба Киевской облгосадминистрации.

«В сентябре проверили 901 общеобразовательных и 820 дошкольных учебных заведений. В них обнаружили 221 и 141 нарушения, о чем составлены протоколы и предписания об устранении нарушений. Также руководителям заведений предоставили предложения к дальнейшей работе», — рассказал на брифинге директор Департамента здравоохранения Александр Светлый.

Также проверили 406 агропродовольственных рынков. По их результатам составили 5 протоколов и предоставили 12 предложений.

Проверили 251 заведение общественного питания, в которых обнаружили 105 нарушений. Составили 6 протоколов и предоставили 105 предложений.

В тему: Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, когда в Украине вернут жесткий карантин. Сейчас в этом нет необходимости.