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Новости > За сутки коронавирусом в Украине заболели почти 6 тысяч человек

За сутки коронавирусом в Украине заболели почти 6 тысяч человек

Агата Кловская
09.10.20 10:51
911
За сутки коронавирусом в Украине заболели почти 6 тысяч человек

Главное: За минувшие сутки в Украине в очередной раз побит антирекорд по новым случаям заболевания коронавирусом. Больше всего случаев зафиксировано в Харьковской области, Киеве, Одесской, Тернопольской областях.

Детали: За прошедшие сутки коронавирусом в Украине заразились 5804 человека, что является новым антирекордом. Такие данные приводит карта Совета национальной безопасности и обороны.

Наиболее сложная ситуация в Харьковской области (+630), Киеве (+567), Одесской области (+403), Тернопольской области (+305), Хмельницкой области (+330), Донецкой области (+254), Полтавской области (+236 ).

По состоянию на сегодняшний день, в Украине подтверждены 250538 случаев коронавируса, 4779 смертельных случаев (+89), 110650 выздоровевших (+2417).

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил на брифинге, что за минувшие сутки сделали 56405 тестов на коронавирус. В частности, 32658 ПЦР-тестов и 23747 ИФА-тестов.

В тему: Накануне суточная заболеваемость коронавирусом в Украине впервые превысила 5 тысяч.

Тэги: Украина, общество, здоровье, новости Украины, коронавирус

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