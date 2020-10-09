Врач посоветовала отказаться от консервов во время пандемии коронавируса

Главное: Составлен список продуктов, которые не следует употреблять во время пандемии коронавируса. О них поведала врач.

Детали: Российский врач-эпидемиолог Ольга Ненастина составила список продуктов, которые не следует есть во время пандемии коронавируса. Ее цитируют местные СМИ.

Специалист говорит: «От консервов в принципе нужно отказаться - такие промышленно переработанные продукты обделены питательной ценностью».

Она добавляет: «Следует избегать и сахара, потому что он негативно влияет как на проницаемость сосудистой стенки, так и на рост бактерий».

Специалист отмечает: «Нужно также сократить потребление жареной пищи и фастфуда».

Медик напоминает: «Желательно, чтобы в рационе присутствовала рыба, морепродукты, птица, молочные продукты, посоветовала Ненастина. Также надо больше пить жидкостей».

Врач резюмирует: «Коронавирус в основном опасен для пожилых, поэтому важно, чтобы в их рационе было достаточное количество белка, витаминов. Не рекомендуется часто употреблять красное мясо, но раз в неделю в рационе оно должно присутствовать».

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