Диетолог поведал, как можно предугадать диабет

Главное: Каковы симптомы преддиабетического состояния? Их озвучил диетолог.

Детали: Российский диетолог Алексей Ковальков у себя в социальных сетях поведал о симптомах преддиабетического состояния. Они могут стать звоночками болезни.

Специалист говорит: «Каждый второй случай преддиабета в течение пяти лет может перейти в диабет».

Главные такие признаки – постоянное чувство голода, жажда и сухость во рту, а также учащенные позывы к мочеиспусканию, сухость кожи и наличие темных пятен в области соприкосновения с одеждой.

По его словам, «о развитии заболевания могут говорить постоянная слабость, головные боли, онемение конечностей и ухудшение сна».

Эксперт уверяет: «От преддиабета можно избавиться, изменив свой образ жизни. Следует перейти на сбалансированное питание, увеличить физические нагрузки и регулярно следить за уровнем сахара в крови».

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