Стало известно о еще одном чудесном свойстве древесного гриба

Главное: Древесный гриб может лечить кожные заболевания. Об этом говорят ученые.

Детали: Ученые из Корейского института науки и технологий выявили новые чудесные свойства древесного гриба. Их цитирует издание Food Chemistry.

Они говорят, что трутовик, как еще называют гриб, способен лечить кожные заболевания.

Исследователи напомнили, что его издревле применяют в традиционной восточной медицине, а также в официальных иммуномодулирующих и противовоспалительных препаратах.

По их словам, его применяют для лечения астмы, неврастении, гастрита, диабета, болезней печени и всех видов аллергии.

Ученые говорят, что ганодеровые кислоты, которые содержит древесный гриб, усиливают иммунную функцию клеток.

В статье сказано, что они также оказывают противоопухолевое, противовирусное, антибактериологическое, гепатопротекторное, противовоспалительное, противоаллергенное, антиоксидантное действие, регулируют работу сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем.

Эксперты утверждают, что ганодеровые кислоты также эффективны против воспалений кожи и могут применяться при лечении таких кожных заболеваний, как псориаз и атопический дерматит.

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