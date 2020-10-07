Украине прогнозируют повышение уровня бедности

Главное: По прогнозам Всемирного банка, уровень бедности в Украине повысится. Для его снижения необходим стабильный экономический рост.

Детали: Экономический кризис приведет к повышению уровня бедности в Украине. Для снижения бедности необходим устойчивый экономический рост. Об этом говорится в прогнозе Всемирного банка.

Как отмечается в прогнозе, бедность, рассчитанная на основе международной черты бедности в 5,5 долларов в день, является низкой в Украине и, как ожидается, вырастет на 0,2 п.п. в 2020 году до 2,3%.

При более высоких порогах рост бедности будет больше. При этом ожидается, что уровень бедности, который будет рассчитан на основе национальной черты бедности Всемирного банка для Украины, увеличиться на 2 п.п. в 2020 году.

«Устойчивый экономический рост необходим для снижения уровня бедности в среднесрочной перспективе», — говорится в документе.

В тему: В апреле 2018 года эксперт Всемирного банка назвал жуткую цифру украинского долга.