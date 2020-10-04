В Армении опровергли захват Азербайджаном карабахского города

Заявления о взятии азербайджанскими ВС Джебраила являются фейком, заявила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян. Об этом сообщает AnalitikaUa.net.

«Официальные страницы Азербайджана и Турции в Twitter наперебой празднуют «освобождение» Джебраила, но это очередная ложь», — написала Степанян.

По ее словам, вскоре будет представлена также документалистика «побег из Матагиса».

Ранее Минобороны Турции заявило о взятии Джебраила азербайджанскими войсками.

С утра 27 сентября азербайджанские войска атакуют по всей протяженности линии соприкосновения в Арцахе, однако армянские ВС успешно противостоят им. Интенсивные бои продолжаются в южном, юго-восточном и северном направлениях линии фронта, Армия обороны смогла вернуть большую часть потерянных позицией и продвинуться вперед. К азербайджанской агрессии присоединились ВС Турции, обстрел ведется, в том числе, по мирным поселениям на территории Армении.

Азербайджанская сторона понесла потери в живой силе (более 3,4 тыс. убитых, около 4,3 тыс. раненых) и военной технике, в частности, уничтожено порядка 380 единиц различной бронетехники, 4 РСЗО «Смерч», «Ураган», 3 единицы ТОС-1А, 113 БПЛА, 17 вертолетов, 14 самолетов. По данным оборонных ведомств Армении и Арцаха, во время отражения агрессии азербайджанских ВС погибли более 200 армянских военнослужащих, несколько сот человек ранены.

Армянская сторона информировала международное сообщество, в том числе сопредседателей МГ ОБСЕ, об агрессии со стороны Азербайджана в отношении Арцаха, в том числе и об обстрелах мирных населенных пунктов.

В Арцахе и Армении введено военное положение и объявлена всеобщая мобилизация.