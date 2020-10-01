Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

Новости > На Киевщине пройдут соревнования конных каскадеров

На Киевщине пройдут соревнования конных каскадеров

Автор: «Фраза»
01.10.20 22:11
189
На Киевщине пройдут соревнования конных каскадеров

3 и 4 октября в Древнем Киеве Княжества Киевская Русь («Парк Киевская Русь») пройдет фестиваль конно-трюкового искусства «Кентавры». В течение двух дней отважные всадники и всадницы, взрослые и совсем юные будут соревноваться в искусстве джигитовки и в виртуозной езде в упряжках.

«Кентавры» — это фестиваль, многие годы объединяющий ведущих украинских конных каскадеров, имеющих мировую известность. Участники фестиваля покажут свою ловкость и таланты, поделятся профессиональным опытом и будут соревноваться за звание лучшего.

Виртуозные наездники поразят зрителей невероятными трюками: езда вверх ногами, задом наперед, сразу на двух лошадях, они будут проскальзывать под конем, выстраивать «пирамиды». И все это на полном скаку! Арабески, обрывы, пистолеты и французские кресты...
Кроме обязательной конкурсной программы пройдут показательные выступления с лучшими номерами.

Участники фестиваля выступят в тесном тандеме с лошадьми редких древних пород. Некоторым из этих пород насчитывается несколько тысячелетий.

В перерывах между состязаниями по джигитовке гостей ждет веселая познавательная театрализованная программа на древнеславянскую тематику. Жители Древнего Киева пригласят посетителей принять участие в интересных конкурсах, играх, зажигательных славянских хороводах и танцевальных флеш-мобах.

Изюминкой фестивальной программы станет турнир по стрельбе из традиционного (исторического) лука верхом на лошади на полном скаку. Это невероятно сложная задача для участников соревнований, но в то же время, азартное и захватывающее зрелище для зрителей!

В завершение развлекательной программы гостей ждет яркая вечерняя огненная программа со стрельбой из огромного метательного орудия, требушета, горящими ядрами.

Все желающие могут сами освоить древнее боевое искусство верховой стрельбы из лука, записавшись в школу конных лучников. Для этого нужно обратиться к организаторам в Древнем Киеве или связаться по тел. (050) 385-20-35 и (044) 461-99-37.

Гостей фестиваля ждет знакомство с уникальными лошадьми исторических пород, собранных со всего мира в Княжеской конюшне. К лошадям можно будет подойти, погладить, сфотографироваться и даже совершить прогулку верхом или в экипаже.

Гости Древнего Киева узнают много интересного о жизни наших предков, посетив музеи исторического костюма и деревянного зодчества, осмотрев экспозиции осадной техники, средневекового кораблестроения и пыток.

Отдохнуть и отведать вкуснейших напитков и блюд, приготовленных на открытом огне, можно в средневековой Княжеской корчме и в беседках на свежем воздухе.

Пострелять из лука и пометать ножи можно в средневековом тире, а на монетном дворе — отчеканить монету «на счастье». В Княжеской костюмерной можно облачиться в наряды времен Киевской Руси, устроив незабываемую фотосессию для соц.сетей. В гостях у знахарки-волхвини гости, за чашкой травяного чая, смогут прикоснуться к древним тайным знаниям. Любителей экстрима порадуют скоростная горка «Змей Горыныч» и зип-лайн «Полетайло» с маршрутами разной сложности и протяженности. А дети будут в восторге от яркого и безопасного куба-лабиринта «Мышеловка».

Желающие продолжить отдых могут остаться на ночь (при условии предварительного бронирования).

«Парк Киевская Русь» — это уникальный комплекс, не имеющий аналогов во всем мире. На основе знаний современной науки воссоздается Древний Киев V-ХІІІ веков в его натуральном размере, в масштабе 1:1.

Посещение Древнего Киева происходит с соблюдением требований карантинного режима.

Древний Киев открывается в 10:00. Торжественное открытие фестиваля в 13:30. Завершение программы субботу, 3 октября в 20:00, в воскресенье, 4 октября в 19:00.

В программе возможны изменения.

Цена билета: полный билет для взрослого —250 грн. (скидки при предварительной покупке билетов на сайте), для пенсионеров и студентов — 150 грн., для детей школьного возраста — 80 грн., для дошкольников — бесплатно.

Справка: Древний Киев расположен в 45 минутах езды от Киева современного — в Киевской области, Обуховском районе, с. Копачов.
Доехать можно на своем автомобиле или общественным транспортом. Расписание маршруток можно узнать на сайте «Обуховтранс» или на сайте «Парк Киевская Русь» в разделе «Контакты». Подробнее на сайте www.parkkyivrus.com

Тэги: Киев, каскадер, Парк Киевская Русь

Комментарии

Статьи

30.09.20 09:25

Почему в Средневековье людей хоронили лицом вниз?

Автор: Александр Флоранский

Интервью

10.08.20 21:48

Иван Либерман: Приложение «Дій вдома» не выдерживает критики. Требуют, штрафами угрожают, а технические условия не обеспечили

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
30.09.20 08:45

Привет, Лига чемпионов!

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Платное украинское ТВ или российское «на шару». Почему украинцы переходят на просмотр телеканалов из РФ
01.10.20 13:25

Платное украинское ТВ или российское «на шару». Почему украинцы переходят на просмотр телеканалов из РФ

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Жеребьевка Лиги чемпионов: «Динамо» и «Шахтер» узнали соперников

Жеребьевка Лиги чемпионов: «Динамо» и «Шахтер» узнали соперников
01.10.20 19:28
735
Последние новости
01.10.20 22:11

На Киевщине пройдут соревнования конных каскадеров
01.10.20 20:42

В масштабных пожарах на Луганщине продолжают гибнуть люди
01.10.20 19:28

Жеребьевка Лиги чемпионов: «Динамо» и «Шахтер» узнали соперников
01.10.20 19:00

Главные новости за 1 октября 2020 года
01.10.20 17:10

В РПЦ сравнили ситуацию с требованием автокефалии Северной Македонией с украинским церковным расколом
01.10.20 17:06

Одесские силовики потренировались разгонять протесты под крики «Банду геть»
01.10.20 16:58

Митрополит УПЦ рассказал, как научиться любить ближних
Фото и Видео
Одесские силовики потренировались разгонять протесты под крики «Банду геть»
Одесские силовики потренировались разгонять протесты под крики «Банду геть»
Одесские силовики потренировались разгонять протесты под крики «Банду геть»
Одесские силовики потренировались разгонять протесты под крики «Банду геть»
Число жертв пожаров на Луганщине растет. На линии разграничения появляются новые очаги возгорания
Число жертв пожаров на Луганщине растет. На линии разграничения появляются новые очаги возгорания
Жители Калифорнии сняли на видео момент падения истребителя F-35B
Жители Калифорнии сняли на видео момент падения истребителя F-35B
В деле о смерти сотрудницы американского посольства в Киеве появился несовершеннолетний свидетель
В деле о смерти сотрудницы американского посольства в Киеве появился несовершеннолетний свидетель
На Луганщине бушуют лесные пожары. Есть жертвы
На Луганщине бушуют лесные пожары. Есть жертвы
Пугачева таинственно прокомментировала слухи о разводе с Галкиным
Пугачева таинственно прокомментировала слухи о разводе с Галкиным
МИД Украины придумал, как обращаться к Лукашенко
МИД Украины придумал, как обращаться к Лукашенко
«Щенок Путина» против «куска д*рьма»: Трамп и Байден провели яростные дебаты
«Щенок Путина» против «куска д*рьма»: Трамп и Байден провели яростные дебаты
Полиция Чернигова косвенно подтвердила информацию о хулиганских действиях «Слуги народа»
Полиция Чернигова косвенно подтвердила информацию о хулиганских действиях «Слуги народа»
Коронавирус в Раде: за один день заразу подхватили Порошенко и еще два известных депутата
Коронавирус в Раде: за один день заразу подхватили Порошенко и еще два известных депутата
fraza.com
Новости блогосферы
24.09.20 11:05

Обучение на русском языке в Украине. Юридический аспект
18.09.20 20:44

Русскоязычных книг в Украине станет больше. Читатели требуют
04.09.20 12:33

Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
24.08.20 16:25

Украина - одна из немногих стран, являющихся абсолютно зависимыми сразу от всего

Опрос

За какую партию вы проголосуете на местных выборах?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.