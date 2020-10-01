На Киевщине пройдут соревнования конных каскадеров

3 и 4 октября в Древнем Киеве Княжества Киевская Русь («Парк Киевская Русь») пройдет фестиваль конно-трюкового искусства «Кентавры». В течение двух дней отважные всадники и всадницы, взрослые и совсем юные будут соревноваться в искусстве джигитовки и в виртуозной езде в упряжках.

«Кентавры» — это фестиваль, многие годы объединяющий ведущих украинских конных каскадеров, имеющих мировую известность. Участники фестиваля покажут свою ловкость и таланты, поделятся профессиональным опытом и будут соревноваться за звание лучшего.

Виртуозные наездники поразят зрителей невероятными трюками: езда вверх ногами, задом наперед, сразу на двух лошадях, они будут проскальзывать под конем, выстраивать «пирамиды». И все это на полном скаку! Арабески, обрывы, пистолеты и французские кресты...

Кроме обязательной конкурсной программы пройдут показательные выступления с лучшими номерами.

Участники фестиваля выступят в тесном тандеме с лошадьми редких древних пород. Некоторым из этих пород насчитывается несколько тысячелетий.

В перерывах между состязаниями по джигитовке гостей ждет веселая познавательная театрализованная программа на древнеславянскую тематику. Жители Древнего Киева пригласят посетителей принять участие в интересных конкурсах, играх, зажигательных славянских хороводах и танцевальных флеш-мобах.

Изюминкой фестивальной программы станет турнир по стрельбе из традиционного (исторического) лука верхом на лошади на полном скаку. Это невероятно сложная задача для участников соревнований, но в то же время, азартное и захватывающее зрелище для зрителей!

В завершение развлекательной программы гостей ждет яркая вечерняя огненная программа со стрельбой из огромного метательного орудия, требушета, горящими ядрами.

Все желающие могут сами освоить древнее боевое искусство верховой стрельбы из лука, записавшись в школу конных лучников. Для этого нужно обратиться к организаторам в Древнем Киеве или связаться по тел. (050) 385-20-35 и (044) 461-99-37.

Гостей фестиваля ждет знакомство с уникальными лошадьми исторических пород, собранных со всего мира в Княжеской конюшне. К лошадям можно будет подойти, погладить, сфотографироваться и даже совершить прогулку верхом или в экипаже.

Гости Древнего Киева узнают много интересного о жизни наших предков, посетив музеи исторического костюма и деревянного зодчества, осмотрев экспозиции осадной техники, средневекового кораблестроения и пыток.

Отдохнуть и отведать вкуснейших напитков и блюд, приготовленных на открытом огне, можно в средневековой Княжеской корчме и в беседках на свежем воздухе.

Пострелять из лука и пометать ножи можно в средневековом тире, а на монетном дворе — отчеканить монету «на счастье». В Княжеской костюмерной можно облачиться в наряды времен Киевской Руси, устроив незабываемую фотосессию для соц.сетей. В гостях у знахарки-волхвини гости, за чашкой травяного чая, смогут прикоснуться к древним тайным знаниям. Любителей экстрима порадуют скоростная горка «Змей Горыныч» и зип-лайн «Полетайло» с маршрутами разной сложности и протяженности. А дети будут в восторге от яркого и безопасного куба-лабиринта «Мышеловка».

Желающие продолжить отдых могут остаться на ночь (при условии предварительного бронирования).

«Парк Киевская Русь» — это уникальный комплекс, не имеющий аналогов во всем мире. На основе знаний современной науки воссоздается Древний Киев V-ХІІІ веков в его натуральном размере, в масштабе 1:1.

Посещение Древнего Киева происходит с соблюдением требований карантинного режима.

Древний Киев открывается в 10:00. Торжественное открытие фестиваля в 13:30. Завершение программы субботу, 3 октября в 20:00, в воскресенье, 4 октября в 19:00.

В программе возможны изменения.

Цена билета: полный билет для взрослого —250 грн. (скидки при предварительной покупке билетов на сайте), для пенсионеров и студентов — 150 грн., для детей школьного возраста — 80 грн., для дошкольников — бесплатно.

Справка: Древний Киев расположен в 45 минутах езды от Киева современного — в Киевской области, Обуховском районе, с. Копачов.

Доехать можно на своем автомобиле или общественным транспортом. Расписание маршруток можно узнать на сайте «Обуховтранс» или на сайте «Парк Киевская Русь» в разделе «Контакты». Подробнее на сайте www.parkkyivrus.com