«Слуга народа» из Чернигова объяснил, зачем проколол колеса припаркованным автомобилям

Главное: Народный депутат от «Слуги народа» Олег Семинский заявил, что действительно «спустил шины» двум припаркованным автомобилям в Чернигове, спасаясь от слежки.

Детали: Народный депутат Украины, член фракции «Слуга народа» Олег Семинский подтвердил, что спустил колеса двум припаркованным автомобилям в Чернигове. В комментарии «Украинской правде» он объяснил, что в день инцидента выехал по вызову предпринимателей, «которые увидели, что неизвестные пытаются изуродовать арендованные ими рекламные борды».

«На одном из этих бордов — изображение нашего кандидата Юрия Тарасовца. По приезду я застал на месте группу молодых людей спортивной внешности, которые, как потом выяснилось, подрабатывали еще и операторами на ресурсах, близких к действующему городскому голове», — рассказал Семинский, добавив, что при этом его полдня преследовали неизвестные на автомобилях AUDI Q7 и Daewoo Lanos.

«Эти автомобили я вижу в поле зрения не впервые, а больше месяца. Они неоднократно создавали провокации на дороге и то, что отснятое видео, где я спускаю им колеса, было оперативно распространено на ресурсах Атрошенко, свидетельствует о том, что это был именно его заказ», — подчеркнул нардеп.

Свои действия он назвал самозащитой и в этой связи обратился в правоохранительные органы.

В тему: 29 сентября 2020 года бывший член фракции «Слуга народа» Антон Поляков на своей странице в Telegram опубликовал видео хулиганских действий группы мужчин. По его словам, одним из этих мужчин был действующий депутат от этой фракции Олег Семинский. По данным соцсетей, ему не понравилось, что директор рекламной конторы снял бигборды кандидата в городские головы от партии Юрия Тарасовца.

Тогда же в Черниговский отдел полиции поступило сообщение о нанесении телесных повреждений местному жителю со стороны народного депутата Украины. При этом имя депутата не указывалось. При этом руководитель рекламной фирмы «Магр-авто», которая владеет бордами, Александр Ткаченко, объяснил, что политическую рекламу Тарасовца поклеили самовольно, поэтому представители рекламной фирмы решили снять ее, что и вызвало агрессию со стороны Семинского.