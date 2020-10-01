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Новости > Стало известно о новой функции, которая появится в Instagram

Стало известно о новой функции, которая появится в Instagram

Александр Панько
01.10.20 09:00
230
Стало известно о новой функции, которая появится в Instagram

Главное: В социальной сети Instagram введут новую функцию. Речь идет о приложении Messenger.

Детали: Социальная сеть Instagram получит функцию Messenger. Об этом информирует Facebook – «материнская» компания сервиса.

Сообщается, что будет обновлен раздел Direct.

Отмечается следующее: «Мы соединяем функции Messenger и Instagram, чтобы у вас был доступ к лучшим способам отправки сообщения независимо от того каким приложением вы пользуетесь».

Также стало известно следующее: «Сообщения и звонки пользователей, использующих Instagram, останутся в приложении».

В сообщении резюмируют: «Основное изменение в Instagram заключается в том, что люди, использующие приложение Messenger, теперь могут связаться с другим пользователем в Instagram без необходимости загружать это приложение, и наоборот. Также в раздел Direct Instagram добавится более десяти дополнительных функций».

В тему: 30 сентября 2020 года мы писали, что Telegram готов запустить поистине революционную функцию.

Тэги: Facebook, мир, Интернет, социальная сеть, Instagram, технологии

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