Односельчане рассказали всю правду о несостоявшемся пенсионере, совершившем акт самосожжения

Главное: Мужчина предпенсионного возраста, который совершил самосожжение в одном из центров занятости Тернопольской области, отличался неуживчивым характером и давно грозился сделать это. По словам односельчан, таким образом он пытался «давить на власть» в решении своих проблем.

Детали: 59-летний мужчина, который поджег себя в центре занятости в Тернопольской области, ранее неоднократно грозился сделать это. Как сообщает «Обозреватель» со ссылкой на односельчан Владимира К., «таким образом он давит на власть, чтобы решить свои проблемы». «Правда, мы не думали, что он это реально сделает. Мало ли что говорит», — рассказала местная жительница Валентина.

Соседи Владимира из с. Калагаровка утверждают, что в округе он известен своим неуживчивым характером и тем, что «нигде больше полугода работать не может». «Так, полгода поработал, потом пошел в центр занятости, потом снова. Таким образом на пенсию себе и зарабатывал», — рассказывают в селе.

При этом вот уже несколько лет он добивается приватизации коммунального куска земли, на котором находится общий проход. В противном случае в сельсовете угрожал сжечь себя в людном месте.

В то же время, по словам селян, «с голоду там никто не умирает». «Так, чтобы ему было не на что жить и он пошел на отчаянный шаг, то такого нет. Правда, он со всеми конфликтует, даже с ближайшими соседями. Если соседская курица перелетит к нему через забор, то он ее никогда не вернет», — рассказал один из соседей.

По словам руководителя местного центра занятости Антон Череватого, 28 сентября потерпевший пришел в учреждение в неурочное время, прошелся по помещению, достал из рюкзака поллитровую бутылку с жидкостью, вылил на себя и чиркнул зажигалкой. «Наши работники услышали резкий запах бензина, потом крик. Они выбежали в коридор, там горел мужчина. Его быстро потушили и вызвали скорую», — рассказал чиновник.

По его словам, Владимир работал сторожем, в декабре 2019 г уволился и встал на учет в центр, где ему была назначена помощь по безработице. При этом «он не мог оформить пенсию, потому что до страхового стажа не хватало несколько месяцев». «А у нас 15 сентября истек срок, в течение которого он имел право на пособие. Мужчина был этим недоволен», — добавил Череватый.

Как утверждают в Пенсионном фонде, недостающий стаж можно купить. Для этого за каждый месяц нужно заплатить двойной размер минимального единого соцвзноса (ЕСВ), который составляет 22% от минимальной зарплаты, что на данный момент равняется 1100 грн. То есть месяц стажа обойдется соискателю в 2200 грн.

Знал ли об этом потерпевший неизвестно, однако теперь, по словам пресс-секретаря полиции Тернопольской области Сергея Крета, сейчас он находится в Гусятинской районной больнице с 60% ожогов тела. Транспортировать его в таком состоянии не представляется возможным.

В тему: 28 сентября 2020 года 59-летний житель Гусятинского района Тернопольской области пришел в центр занятости с просьбой о начислении пенсии. Когда выяснилось, что до получения необходимого стажа ему не хватает несколько месяцев, возмущенный посетитель вышел в коридор, облил себя бензином и поджег.