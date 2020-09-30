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Новости > Американцы рассказали, чем опасны татуировки

Американцы рассказали, чем опасны татуировки

Агата Кловская
30.09.20 04:17
332
Американцы рассказали, чем опасны татуировки

Главное: Оказывается, в татуировках есть опасность. Об этом говорят ученые.

Детали: Ученые из Южного методистского университета в США рассказали об опасности татуировок. Об этом сказано в их отчете.

Исследователи говорят, что они вызывают нарушение терморегуляции организма и негативно влияют на здоровье человека.

В отчете сказано: «Был проведен эксперимент, в котором приняли участие люди с татуировками крупного размера. Их одели в специальные костюмы, стимулирующих потоотделение, и проследили за реакцией их кожи на смену температуры».

В материале говорится: «Оказалось, что чистые участки кожи показали обычную реакцию на термокостюмы, в то время как участки с татуировками значительно меньше подверглись усиленному выделению пота».

Отмечается также: «Пот на покрытой тату коже был более соленым».

Резюмируется следующее: «Татуировки нарушают механизмы секреции кожи, что может считаться потенциальным долгосрочным клиническим побочным эффектом».

В тему: 23 сентября 2020 года мы писали, что британский диетолог рассказал о неожиданной пользе авокадо.

Тэги: ученые, здоровье, мир, татуировка

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