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Новости > Митрополит Антоний объяснил, как читать жития святых с пользой

Митрополит Антоний объяснил, как читать жития святых с пользой

Александра Кудрявцева
23.09.20 17:40
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Митрополит Антоний объяснил, как читать жития святых с пользой

Главное: Жизнеописания святых необходимо читать не как некий благочестивой аналог приключенческой литературы, а находить в них практические примеры в борьбе с грехами. Об этом сказал митрополит УПЦ Антоний.

Детали: Современный человек, читая о святости в житиях святых, впадает в уныние и начинает нерадеть о своем спасении. Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Читая жития святых, мы очень часто сосредотачиваем свое внимание на чудесах и ярких событиях. В то же время мимо нас проходят важные эпизоды из жизни подвижников, которые многие не замечают или которые вообще в житийную литературу не попадают. Жанр «жития» — особый. Это своеобразная литературная икона, которая изображает самое главное в жизни подвижника, отсекая все временное и лишнее. Ведь как часто бывает, что люди, начитавшись древних патериков, впадают в жажду чудес и, не встречая их в своей обыденной обывательской жизни, разочаровываются и начинают роптать на Церковь, которая «уже не такая, как в древности» и якобы «утратила святых», — объяснил митрополит Антоний.

По его мнению, опасение вызывает то, что современный человек, читая о недостижимой, по его мнению, святости, впадает в уныние и начинает нерадеть о своем спасении.

«На самом деле всё не так, ведь святые — это такие же люди, как и мы с вами. С такими же проблемами и сомнениями. Это становится особенно явственно, когда читаешь дневники или письма подвижников, живших еще не так давно. И тогда для многих может стать открытием, что святые в своей жизни переживали всё то, что переживаем и мы с вами. И это очень вдохновляет.

В земной жизни святые не ходили в золоченых нимбах и не использовали величественных жестов. Многие из них падали перед греховными искушениями. Даже не нужно далеко ходить, просто вспомним Святое Писание. Вспомним о святом царе-пророке Давиде, который ради страсти к замужней женщине отправил её мужа в битву на верную смерть. Но чем ниже было падение Давида, тем сильнее было его покаяние, которое выразилось в 50-м псалме, читаемом нами ежедневно в наших домашних молитвах», — напомнил владыка.

Он призвал внимательно вчитываться в жития святых и находить в них практические примеры для себя, для борьбы с собственными страстями и грехами.

«Очень важно, чтобы чтение о святых не стало развлечением, эдаким аналогом приключенческой литературы с захватывающим сюжетом и пустотой внутри.

Только вдумчивое серьезное чтение может принести нам пользу. И тогда, видя пример, видя ориентир, подражая святым, призывая молитвенную помощь тех, кто пережил то же, что и мы переживаем, сможем достичь покаяния и Царства Небесного», — заключил управделами УПЦ.

В тему: В сети появился фильм о семье священника УПЦ, который воспитывает 14 детей.

 
 
Тэги: Митрополит Антоний (Паканич), новости православия, УПЦ

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