Названы продукты, которые улучшат наш сон

Главное: Названы продукты, употребление которых улучшит сон. Среди них – яйца и бананы.

Детали: Известный российский врач Александр Мясников составил список продуктов, которые помогут сделать сон более здоровыми. Он объяснил, почему их стоит употреблять.

Специалист поведал, что в такой еде содержится мелатонин – это гормон шишковидной железы, которая находится в основании мозга.

По его словам, мелатонин вырабатывается путем биохимических превращений из аминокислоты триптофан.

Он содержится в таких продуктах: яйца, вишня, бананы, помидоры, орехи, твердый сыр, мед, оливки и брокколи.

Эксперт говорит: «При правильной выработке мелатонина артериальное давление ночью снижается примерно на пятнадцать процентов. Недостаточное поступление этого гормона в кровь может привести к артериальной гипертонии».

Он уточнил: «К снижению уровня мелатонина приводит яркий свет, например от гаджетов. Для нормализации сна следует прекращать пользоваться устройствами за четыре часа до него».

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