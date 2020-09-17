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Новости > Митрополит УПЦ объяснил, как достойно пережить жизненные трудности

Митрополит УПЦ объяснил, как достойно пережить жизненные трудности

Александра Кудрявцева
17.09.20 11:45
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Митрополит УПЦ объяснил, как достойно пережить жизненные трудности

Главное: Верующий человек знает, что какие бы испытания ему жизнь не посылала, его потом ожидает встреча с Богом, и нужно прожить жизнь достойно. Об этом рассказал митрополит УПЦ Митрофан.

Детали: Всегда оставаться человеком и достойно поступать помогает вера и память о вечной жизни.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на gorlovka-eparhia.com.ua, об этом сказал митрополит Горловский и Славянский Митрофан в своей проповеди.

«Нет ничего выше на этой земле, чем служение Богу. От Бога мы приходим в этот мир, Бог благословляет нашу жизнь и к Богу мы уйдём тогда, когда Ему будет угодно. Что бы вокруг нас не происходило, эту связь с Богом мы никогда должны не потерять, мы должны научиться всегда видеть цель в своей жизни в этой связи и в этом стремлении. Человек не может жить, если перед ним нет какой-то высокой цели, к которой он стремится», — отметил владыка Митрофан.

Архиерей также напомнил, что перед Богом не будут иметь значения никакие звания и чины. «Кем бы ты ни был, — отметил он, — ты будешь отвечать, что ты делал, как жил, как поступал, как пользовался теми возможностями, которые у тебя были».

Он объяснил, что помогает преодолевать трудности.

«Нам, верующим людям, намного легче переносить все трудности, которые нас окружают, чем людям без веры. Верующий человек знает, что какие бы испытания ему жизнь не посылала, его потом ожидает встреча с Богом, и нужно прожить жизнь достойно. Человек неверующий теряет ориентиры, он не понимает, зачем это всё ему нужно, что дальше, как ему жить, и впадает в отчаяние, уныние, начинает совершать низкие поступки. Верующий человек никогда не сможет сказать себе „покойся, ешь, пей, веселись“ (Лк. 12:19), как евангельский богач — он знает, что его ждёт вечность. И если какие-то испытания встречаются в нашей жизни, Бог ждёт, что человек, пройдя эти испытания, станет лучше и войдет в вечность как драгоценный камень, как чистый сосуд», — сказал митрополит Митрофан.

По словам архиерея, великое значение в жизни каждого имеет служение Богу и другим людям.

«Дай Бог, чтобы мы служили не только себе, но и не боялись послужить тем людям, которые находятся рядом с нами и нуждаются в нашей помощи. Всегда помните, что все мы носители великого сокровища — веры Христовой. Она есть у каждого из нас, каждый может своим словом и делом её прославить, прославить Бога и свою жизнь в служении, подвиге, молитве, в добрых делах. Берегите это сокровище, храните его в своём сердце и помните, что вера делает сильным даже самого слабого человека. Вера — это такая сила, которую никто никогда не мог победить и благодаря которой люди всегда совершали великие подвиги. Храните её в себе, не дайте ей погаснуть от какого-либо зла или неправды, которые бывают в нашей душе и нашем сердце», —заключил владыка Митрофан.

В тему: Митрополит Антоний: Быть светом для других — наше предназначение.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ

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