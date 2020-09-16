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Новости > Японцы разгадали странный парадокс времени

Японцы разгадали странный парадокс времени

Агата Кловская
16.09.20 02:52
156
Японцы разгадали странный парадокс времени

Главное: Почему время с возрастом бежит быстрее? Ответ дали ученые.

Детали: Исследователи из японского Национального института здоровья дали ответ на вопрос: почему время с возрастом летит для человека все быстрее? Их цитирует издание Journal of Neuroscience.

Отмечается, что в ходе работы было установлено следующее: «Нейроны надкраевой извилины (gyrus supramarginalis – SMG) теменной доли, которые в мозге отвечают за счет времени, с возрастом утомляются, отставая от темпа работы других нейронов. Из-за этого ощущение времени с годами у человека искажается: пожилым людям кажется, что время идет быстрее, но они не успевают успеть в короткие временные отрезки с выполнением определенных действий, потому что думают, что у них еще есть время».

Ученые измеряли активность мозга участников эксперимента с помощью функциональной МРТ во время выполнения ими заданий по сравнению временных интервалов.

В публикации говорится, что «здоровым взрослым участникам тридцать раз кряду демонстрировали адаптер (серый кружок) в течение определенного промежутка времени и указывали его продолжительность. После чего добровольцам показывали тестовое изображение и просили оценить время в сравнении с адаптером».

Эксперты выяснили: «Если продолжительность адаптера была большой, участники недооценивали время, а если короткой, то люди переоценивали его».

Исследователи информируют: «Результаты фМРТ показывали, что при многократном срабатывании сигнала адаптера активность нейронов в надкраевой извилине снижалась, и после этого участники ошибались с оценкой времени».

Они объясняют: «Нейроны SMG функционально реагируют на каждый сигнал. При многократном воздействии стимулов фиксированной продолжительности нейроны утомляются. То же происходит с оценкой человеком продолжительности многократно повторяющихся минут, часов, дней».

Ученые резюмируют: «Степень искаженного восприятия времени в результатах эксперимента коррелировала с тем, насколько снизилась активность в нейронах надкраевой извилины – большая утомляемость нейронов приводила к большему искажению времени и ошибкам в его оценке».

В тему: 7 июля 2020 года мы писали, что ученые разгадали вековую тайну феномена «мертвой воды».

Тэги: ученые, время, мир, возраст, загадка

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