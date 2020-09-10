Атошник, заставивший президента доказывать, что он «не лох», умер от болезни, которую скрывал

Главное: Ветеран АТО Денис Янтар, который участвовал в известной словесной перепалке с президентом Владимиром Зеленским в Золотом-4, умер от рака крови.

Детали: 9 сентября скончался председатель Николаевской областной организации партии «Национальный корпус», ветеран АТО и активист Денис Янтар. Широкой общественности он стал известен после словесной перепалки с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как написал его однополчанин, глава Общественного совета при Министерстве по делам ветеранов Украины Дмитрий Шатровский на своей странице в Facebook, «он не рассказывал о своем страшном диагнозе, о раке крови».

«Последний раз, когда с ним разговаривали, он говорил, что ложится в больницу на лечение ноги», — написал Шатровский, добавив, что в памяти людей он навсегда останется в том числе и «как человек, заставил объяснить президента, что он не лох в свои 42 года».

Денис Янтар был активным участником Революции Достоинства 2013-2014 годов. 7 апреля 2014-го участвовал в разгоне пророссийского палаточного лагеря в Николаеве.

С началом войны стал волонтером и помогал батальону «Азов». В августе 2014 года ушел на фронт. Участвовал в боях за Гранитное и Широкино.

В 2016 году возглавил Николаевский областной центр «Национального корпуса». Был организатором международного турнира по смешанным единоборствам «Дорогу непокоренным», который посвятил памяти погибших воинов АТО.

В 2019 году Денис Янтар был активным участником акции «Нет капитуляции», выступая против разведения войск на Донбассе.

В тему: 26 октября 2019 г президент Украины Владимир Зеленский ввязался в словесную перепалку с противниками разведения войск в поселке Золотое, в частности заявив, что ему 42 года и он «не лох какой-то».