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От руководства налоговой требуют расследования возможных нарушений на 900 миллионов гривен в деятельности бывшего главы ДП «Газ Украины» Олега Диденко, — СМИ

Автор: «Фраза»
08.09.20 10:15
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От руководства налоговой требуют расследования возможных нарушений на 900 миллионов гривен в деятельности бывшего главы ДП «Газ Украины» Олега Диденко, — СМИ

Руководству Государственной налоговой службы Украины было направлено обращение ряда украинских СМИ с требованием о публичном отчете по факту расследования возможных нарушений на общую сумму около 900 миллионов гривен в деятельности Олега Диденко, бывшего руководителя «Газа Украины», дочерней компании НАК «Нефтегаз Украины». Об этом сообщает «Укррудпром».

Также издание информирует: «Причиной запроса стал протокол Офиса крупных плательщиков налогов ГНС Украины от 22 мая 2020 года, согласно которому на должности директора ДК «Газ Украины» Олег Диденко мог допустить махинации с ведением учета по налогу на прибыль и налогу на добавленную стоимость, чем нарушил ряд статей Налогового кодекса и совершил правонарушение по статье 163-1 КпАП Украины. Согласно протоколу, внеплановая проверка предприятия, в частности, показала занижение налога на прибыль в сумме 321 млн. гривен, завышение отрицательного значения объекта налогообложения по налогу на прибыль на 573 млн. гривен и нарушения в учете налога на добавленную стоимость.

Поводом обращения в ГНС Украины стали не столько результаты внеплановой проверки, сколько ряд публикаций в СМИ и информация из открытых источников, по которым Олег Диденко является собственником большого количества элитных объектов недвижимости, что для человека, который последние шесть лет имел отношение к деятельности государственных компаний, объяснить не та уж и просто.

Олегу Диденко и его жене, в частности, принадлежит старинный трехэтажный особняк в самом центре Киева — по адресу Большая Житомирская, 26, жилой дом на берегу Днепра в селе Вишенки под Киевом, производственные здания на улице Ватутина в Вышгороде, дом и земельный участок в элитном коттеджном поселке «Хутор Ясный» в селе Ходосовка, квартира на улице Евгения Коновальца, две квартиры в доме на улице Льва Толстого, квартира на улице Мичурина, квартира на улице Кирилло-Мефодиевской, квартира на улице Остапа Вишни и т.д. Автопарк семьи Диденко включает дорогие иномарки — Mercedes-Benz S450, Mercedes-Benz G350, Volkswagen Multivan.

Старинный трехэтажный особняк в центре Киева - по адресу Большая Житомирская, 26, принадлежащий Олегу Диденко

Старинный трехэтажный особняк в центре Киева — по адресу Большая Житомирская, 26, принадлежащий Олегу Диденко

Учитывая задекларированный государством курс на борьбу с коррупцией, авторы обращения задали руководству ГНС Украины ряд следующих вопросов:

1. Соответствует ли нынешний образ жизни и рыночная стоимость объектов недвижимости в собственности Олега Диденко и членов его семьи задекларированному уровню их доходов за последние 10-15 лет?

2. Проводилась ли проверка информации, обнародованной бывшим руководителем газового дивизиона НАК «Нефтегаз Украины» Андреем Фаворовым, согласно которой Олег Диденко мог быть причастен к возникновению многомиллиардного долга у Торгового дома «Газ Украины»? По словам Фаворова, Олег Диденко мог «искусственно создать такие долги, чтобы на них заработать».

3. Проводилась ли проверка финансовой деятельности санатория «Укргаздобычи» (основного добывающего актива НАК) «Червона Рута», руководителем которого была назначена супруга Олега Диденко? Которая, по словам Андрея Фаворова, не имела должного опыта в управлении объектами такого рода и при которой «в санатории элементарно отсутствовали кассовые аппарата, а его работа велась, мягко говоря, непрозрачно».

4. Проводилась ли проверка тендера и условий победы принадлежащей Олегу Диденко компании «Деми Луне» на проведение работ по установке натяжных потолков в холлах Верховной Рады Украины?"

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