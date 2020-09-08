Британцы поведали о смертельной опасности всем известного гарнира

Главное: Рис опасен для жизни. К таким выводам пришли ученые.

Детали: Оказывается, рис – привычный для многих гарнир и ингредиент для первых блюд – опасен для жизни. Об этом пишут британские СМИ, цитируя ученых из университета Манчестера.

В публикации говорится, что в нем «небольшое количество мышьяка, однако его продолжительное воздействие на организм может стать причиной преждевременной смерти».

Исследователи предупреждают: «Чрезмерное употребление риса может спровоцировать появление рака или сердечнососудистых заболеваний».

Отмечается также, что «следует обратить внимание на басмати и полированный рис: в них содержится меньшая концентрация опасных для здоровья веществ».

По данным экспертов, сейчас ежедневно употребляют рис более трех миллиардов человек в мире.

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