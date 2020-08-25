Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Пять самых дорогих футболистов Украины стоят 70 миллионов евро

Александр Панько
25.08.20 10:00
296
Пять самых дорогих футболистов Украины стоят 70 миллионов евро

Главное: Стало известно, сколько стоят украинские футболисты. Составлен рейтинг.

Детали: Воспользовавшись данными портала Transfermarkt, «Фраза» составила список самых дорогих украинских футболистов. Мы представляем вашему вниманию «ценники» на наших игроков.

Самым дорогим футболистом Украины считается защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко: несмотря на отсутствие постоянного места в основе англичан, 23-летнего игрока сейчас оценивают в 24 миллиона евро.

Далее в списке самых дорогих украинских футболистов идут 22-летний динамовец Виктор Цыганков (16 миллионов), 27-летний Руслан Малиновский из «Аталатнты» (11 миллионов), 30-летний Андрей Ярмоленко из английского «Вест Хэма» и 24-летний нападающий бельгийского «Гента» Роман Яремчук (9,5 миллионов).

Суммарная стоимость пяти самых дорогих футболистов Украины оценивается в 70 миллионов евро.

Стоит отметить, что все пять самых дорогих украинских футболистов подешевели на фоне пандемии коронавируса: Александр Зинченко ранее стоил 30 миллионов, Виктор Цыганков – 20 миллионов, Руслан Малиновский – 14 миллионов, а Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук – по 12 миллионов.

Еще один киевлянин 21-летний Виталий Миколенко стоит 9 миллионов (ранее стоил 10 миллионов).

На других футболистов цены также упали на 10-15%.

По 8 миллионов оценивают 31-летнего футболиста «Шахтера» Тараса Степаненко и лидера донецких атак 32-летнего украинского бразильца Марлоса.

У других «горняков» такие цены: 24-летний Виктор Коваленко и 30-летний Евгений Коноплянка стоят по 4,8 миллиона, а 24-летний Николай Матвиенко, 29-летний Сергей Кривцов и 33-летний украинский бразилец Жуниор Мораес – по 4 миллиона.

29-летнего капитана «Динамо» Сергея Сидорчука оценили в 3,5 миллиона, а 28-летнего Александра Караваева, 23-летнего Владимира Шепелева и 21-летнего Николая Шапаренко – в 3,2 миллиона. В такую же сумму оценивается 25-летний Эдуард Соболь из бельгийского «Брюгге».

Наконец, динамовцев 27-летнего Виталия Буяльского и 25-летнего Николая Бурду оценили в 2,8 миллиона, а 20-летнего вундеркинда Владислава Супрягу – в 2,7 миллиона (хотя клуб готов продать его за намного большие деньги).

Также в 2,7 миллиона оценивается 21-летний вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин.

В тему: 21 августа 2020 года мы писали, что эксперты назвали фаворитов ведущих европейских футбольных чемпионатов.

Тэги: футбол, спорт, Александр Зинченко, Руслан Малиновский, Андре й Лунин, Владислав Супряга

Комментарии

Статьи

23.08.20 09:21

Европе не до Беларуси. ЕС больше волнует схватка за ресурсы «Турция VS Греция»

Автор: Андрей Ганжа

Интервью

10.08.20 21:48

Иван Либерман: Приложение «Дій вдома» не выдерживает критики. Требуют, штрафами угрожают, а технические условия не обеспечили

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
25.08.20 08:00

Александр Зинченко: по-прежнему самый успешный, но уже не лучший

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Лукашенко с юмором и автоматом переиграл Беломайдан и Польшу
24.08.20 16:44

Лукашенко с юмором и автоматом переиграл Беломайдан и Польшу

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Пять самых дорогих футболистов Украины стоят 70 миллионов евро
Пять самых дорогих футболистов Украины стоят 70 миллионов евро
Пять самых дорогих футболистов Украины стоят 70 миллионов евро
Пять самых дорогих футболистов Украины стоят 70 миллионов евро
Католическая церковь и протесты в Беларуси: что между ними общего?
Католическая церковь и протесты в Беларуси: что между ними общего?
Что и кто стоит за протестами в Белоруссии?
Что и кто стоит за протестами в Белоруссии?
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Пять самых дорогих футболистов Украины стоят 70 миллионов евро

Пять самых дорогих футболистов Украины стоят 70 миллионов евро
25.08.20 10:00
259
Последние новости
25.08.20 10:16

Гороскоп на 26 августа 2020. Что ждет 12 знаков зодиака
25.08.20 10:00

Пять самых дорогих футболистов Украины стоят 70 миллионов евро
25.08.20 09:52

Стало известно о последних секундах украинского самолета, сбитого в Иране
25.08.20 09:25

В результате взрыва на полигоне в Чернигове пострадала гражданская девушка
25.08.20 09:03

Курс гривны начал укрепляться после праздников
25.08.20 05:59

Немцы выяснили, что разрушает нашу печень сильнее всего
25.08.20 04:15

День примирительного поцелуя 25 августа 2020. Какой в этот день отмечается церковный праздник, историческая дата, именины
Фото и Видео
Как напалмом: в Сети опубликовали видео невероятного удара молнии
Как напалмом: в Сети опубликовали видео невероятного удара молнии
Как напалмом: в Сети опубликовали видео невероятного удара молнии
Как напалмом: в Сети опубликовали видео невероятного удара молнии
На улицах Токио появились прозрачные и «бумажные» туалеты
На улицах Токио появились прозрачные и «бумажные» туалеты
Российский боксер Поветкин «вырубил» британца Уайта
Российский боксер Поветкин «вырубил» британца Уайта
Появилось видео НЛО над Японией
Появилось видео НЛО над Японией
Российские военные показали полет истребителя в стратосфере
Российские военные показали полет истребителя в стратосфере
Трамп объяснил, почему важно дружить с Ким Чен Ыном
Трамп объяснил, почему важно дружить с Ким Чен Ыном
На суровой Николаевщине бигборды «Слуги народа» расклеивают с пожарных машин
На суровой Николаевщине бигборды «Слуги народа» расклеивают с пожарных машин
Забавное видео целующихся обезьян взорвало соцсети
Забавное видео целующихся обезьян взорвало соцсети
Непогода в Пакистане унесла десятки жизней
Непогода в Пакистане унесла десятки жизней
В Сети появилось видео страшного ЧП на Троещине: мужчина поджог магазин и выпрыгнул из окна
В Сети появилось видео страшного ЧП на Троещине: мужчина поджог магазин и выпрыгнул из окна
fraza.com
Новости блогосферы
24.08.20 16:25

Украина - одна из немногих стран, являющихся абсолютно зависимыми сразу от всего
22.08.20 16:43

Смерть Патона как символ смерти украинской науки
16.08.20 19:46

Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
04.08.20 10:03

Оказывается, сионисты хотят построить в Украине Новый Иерусалим...

Опрос

Поддерживаете ли вы протесты в Беларуси?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.