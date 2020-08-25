Пять самых дорогих футболистов Украины стоят 70 миллионов евро

Главное: Стало известно, сколько стоят украинские футболисты. Составлен рейтинг.

Детали: Воспользовавшись данными портала Transfermarkt, «Фраза» составила список самых дорогих украинских футболистов. Мы представляем вашему вниманию «ценники» на наших игроков.

Самым дорогим футболистом Украины считается защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко: несмотря на отсутствие постоянного места в основе англичан, 23-летнего игрока сейчас оценивают в 24 миллиона евро.

Далее в списке самых дорогих украинских футболистов идут 22-летний динамовец Виктор Цыганков (16 миллионов), 27-летний Руслан Малиновский из «Аталатнты» (11 миллионов), 30-летний Андрей Ярмоленко из английского «Вест Хэма» и 24-летний нападающий бельгийского «Гента» Роман Яремчук (9,5 миллионов).

Суммарная стоимость пяти самых дорогих футболистов Украины оценивается в 70 миллионов евро.

Стоит отметить, что все пять самых дорогих украинских футболистов подешевели на фоне пандемии коронавируса: Александр Зинченко ранее стоил 30 миллионов, Виктор Цыганков – 20 миллионов, Руслан Малиновский – 14 миллионов, а Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук – по 12 миллионов.

Еще один киевлянин 21-летний Виталий Миколенко стоит 9 миллионов (ранее стоил 10 миллионов).

На других футболистов цены также упали на 10-15%.

По 8 миллионов оценивают 31-летнего футболиста «Шахтера» Тараса Степаненко и лидера донецких атак 32-летнего украинского бразильца Марлоса.

У других «горняков» такие цены: 24-летний Виктор Коваленко и 30-летний Евгений Коноплянка стоят по 4,8 миллиона, а 24-летний Николай Матвиенко, 29-летний Сергей Кривцов и 33-летний украинский бразилец Жуниор Мораес – по 4 миллиона.

29-летнего капитана «Динамо» Сергея Сидорчука оценили в 3,5 миллиона, а 28-летнего Александра Караваева, 23-летнего Владимира Шепелева и 21-летнего Николая Шапаренко – в 3,2 миллиона. В такую же сумму оценивается 25-летний Эдуард Соболь из бельгийского «Брюгге».

Наконец, динамовцев 27-летнего Виталия Буяльского и 25-летнего Николая Бурду оценили в 2,8 миллиона, а 20-летнего вундеркинда Владислава Супрягу – в 2,7 миллиона (хотя клуб готов продать его за намного большие деньги).

Также в 2,7 миллиона оценивается 21-летний вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин.

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