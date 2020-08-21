Зеленский откровенно рассказал о том, как его семья переболела коронавирусом

Главное: Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его сын переболел коронавирусной болезнью. При этом, по словам главы государства, он перенес это легче, чем жена.

Детали: Сын президента Украины Владимир Зеленский переболел коронавирусом вместе со своей мамой. «Скажу откровенно, что COVID-19 — это зараза», — заявил он во время визита в Николаевскую область, добавив, что он не может описать это другим словом.

«Заболела моя супруга и мой сын тоже. Они вместе лечились в больнице. И если дети переносят это как дети, более-менее нормально, только температура, то взрослые переносят эту болезнь очень сложно», — рассказал глава государства, подчеркнув, что это касается даже взрослых, «которые занимаются спортом».

Глава государства попросил всех быть осторожными, особенно сейчас, потому что люди перестали соблюдать карантинные меры. «Поверьте нашей семье, никто не боится, пока в твоей семье кто-то не заболел. Болезнь истощает полностью, три недели у людей чувство, будто они умирают. Очень плохо», — цитирует Зеленского Цензор.НЕТ.

В тему: 16 июня 2020 года Офис президента Украины сообщил о госпитализации жены главы государства 42-летней Елены Зеленской с диагнозом коронавирусная болезнь.