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Гороскоп на 19 августа 2020. Что ждет 12 знаков зодиака

Агата Кловская
18.08.20 17:32
174
Гороскоп на 19 августа 2020. Что ждет 12 знаков зодиака

Представляем вашему вниманию гороскоп на 19 августа 2020 года. День 19 августа 2020 будет насыщенным и активным. Но следите за своим эмоциональным состоянием.

Овен

19 августа 2020 года — хороший день, который позволит вам реализовать все, что вы себе запланировали. Можете смело браться за дела, которые раньше казались вам непосильными. В работе придерживайтесь комфортного ритма и никому не позволяйте влиять на ваши решения.

Телец

19 августа 2020 года для вас идет благоприятный период, когда на работе вы сможете проявить себя с лучшей стороны. Не бойтесь 19 августа 2020 года экспериментировать и допускать ошибки — у вас все получится. Больше внимания уделите финансовым вопросам.

Близнецы

19 августа 2020 года вам категорически запрещается сидеть сложа руки и наблюдать за всем со стороны. Смело высказывайте свои мысли вслух, говорите о своих желаниях и старайтесь делать то, что приносит вам удовольствие. В семейных и романтических отношениях могут возникнуть трудности.

Рак

19 августа 2020 года обязательно займитесь планированием дел на ближайшее время. Это необходимо, если хотите реализовать все, что запланировали ранее. Благоприятный период для знакомства с новыми людьми.

Лев

Старайтесь 19 августа 2020 года воздержаться от выяснения отношений, споров и каких-либо конфликтов. Не стоит гнаться за быстрым результатом. Любые проекты, с которыми вы сами не сможете справиться, можете решить с помощь близких. Вечер обязательно уделите себе.

Дева

Не стоит 19 августа 2020 года начинать новые проекты и дела, лучше завершите все, что начали ранее. Никому ничего не обещайте и не берите повышенных обязательств. Будьте осторожны в общении с малознакомыми людьми.

Весы

Будьте 19 августа 2020 года предельно внимательными, если не хотите упустить что-то важное в своей жизни: новый проект, важного человека или интересную возможность. Обязательно уделите внимание любимому человеку. Но вечер все же посвятите себе и занятиям, которые доставляют удовольствие.

Скорпион

Старайтесь 19 августа 2020 года не приступать к делам, которые требуют много сил и внимания, иначе можете что-то упустить. День больше располагает к отдыху, нежели к активным действиям. В личных делах будет царить любовь и взаимопонимание.

Стрелец

19 августа 2020 года вас ждет насыщенный день, полон различных событий как личного, так и профессионального характера. Старайтесь ко всему относиться с ответственностью и тогда сможете быть спокойными за полученный результат. С любимым человеком важно будет проявить больше фантазии.

Козерог

19 августа 2020 года важно заняться делами, которые принесут вам быстрый результат. Успешно сложатся поездки, встречи и деловые контакты. Одинокие представители этого знака зодиака получат шанс встретить человека, который принесет в жизнь много ярких впечатлений.

Водолей

Все, за что вы будете браться 19 августа 2020 года, будет спориться и принесет хороший результат. Главное — не лениться, искать варианты решения вопросов и быть открытыми всему новому. Уделите время любимому человеку.

Рыбы

19 августа 2020 года — хороший период для начала новых дел, поэтому смело назначайте встречи, идите на собеседование и решайте вопросы, которые раньше откладывали. Сегодня вы легко будете достигать договоренностей. Избегайте споров и конфликтов. Об этом сообщает сайт «Слова и фразы на каждый день».

Важное предупреждение

Читая гороскоп, помните, что православие осуждает веру в звездные предстказания. Отцы Церкви уверены, что звезды не могут повлиять на человека.

Астрология, занимающаяся составлением гороскопов — это лженаука, а с точки зрения христианского вероучения — оккультная практика.

В некоторых случаях астрологические прогнозы соответствуют действительности. Объясняется это преимущественно тремя причинами:
— имело место случайное совпадение,
— имело место самовнушение,
— имело место влияние темных сил.

Используйте гороскоп лишь как одну из форм развлечения и настроя на позитивный психологический лад. Акцентируйтесь на позитиве, не обращайте внимание на негативные прогнозы.

Ни в коему случае не воспринимайте гороскоп, как руководство к действию.

Помните, в этот жизни все зависит только от Господа Бога и от вас. Как верно подметил в свое время православный святитель Николай Сербский: «Человек выше звезд».

Тэги: прогноз, гороскоп, развлечения, знак зодиака

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