В Минздраве рассказали, в каких случаях учителям придется обучать детей в защитных щитках

Главное: Учителя и ученики должны заходить в школы в масках, однако в классах можно находиться без маски. По словам главного санврача Викторя Ляшко, в «оранжевой» зоне учителям придется работать в защитных щитках на лице.

Детали: Во время нового учебного года учителям разрешат преподавать без маски. Однако, по словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, в учреждениях «оранжевой» зоны учителям будет рекомендовано носить защитный щиток.

«Учителям будет разрешено преподавать без маски на лице. В то же время в школах „оранжевой“ зоны будет рекомендовано носить защитный щиток. Он прозрачный и позволяет передавать эмоции, чтобы не нарушать образовательный процесс», — заявил Ляшко в ходе Всеукраинской Августовской конференции Образование в условиях пандемии: как организовать учебный год 2020-2021, сообщают «Факты».

В то же время, по его словам, учителя и ученики должны заходить в школы в масках, однако в классах можно находиться без маски.

В тему: В мае 2020 года главный санврач Виктор Ляшко заявил, что украинские дети смогут вернуться в свои учебные заведения не раньше 1 сентября. К этому моменту правительство обещало отремонтировать детские сады и школы, и построить новые.

В июле городской голова Киева Виталий Кличко заявил, что учебные заведения Киева готовятся к дистанционному обучению с сентября. Такая форма будет сохраняться до конца карантина.

При этом школьникам готовят сразу несколько вариантов начала учебного года.

В Минобразования понятия не имеют, как детям дистанционно идти в первый класс.

В конце июня сообщалось, что в Минобразования заявляли о готовности начать новый учебный год с 1 сентября. Впрочем, школы готовятся к «дистанционке».

Напомним: 3 августа 2020 года в Украине вступили в силу новые правила адаптивного карантина, в соответствии с которыми города и районы были распределены на четыре зоны в зависимости от эпидемиологической ситуации: красную, оранжевую, желтую и зеленую.

12 августа правительство упростило критерии определения зон карантина в Украине.