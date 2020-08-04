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В Украине появилась интерактивная карта безопасности на дорогах

Александр Панько
04.08.20 20:08
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В Украине появилась интерактивная карта безопасности на дорогах

Главное: Министерство инфраструктуры запустило интерактивную карту, на которой каждый может проследить за улучшением безопасности дорожного движения в своем регионе.

Детали: С сегодняшнего дня на официальном сайте Сервиса открытых данных транспортной отрасли появился новый раздел «Повышение безопасности дорожного движения», который содержит актуальную информацию по улучшению безопасности дорожного движения в разных областях Украины. Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, он представляет из себя интерактивную карту Украины с обозначением всех объектов инфраструктуры, которые введены для повышения безопасности дорожного движения. Кроме этого, есть данные об исполнителях и статус этих объектов.

По словам министра Владислава Криклия, речь идет о строительстве современных и безопасных пешеходных переходов и кольцевых развязок, установлении автономного освещения для улучшения видимости вечером, обустройстве светофоров.

Интерактивная карта инфраструктурных проектов на дорогах Украины

Между тем, как сообщает пресс-служба «Укравтодора», на отремонтированной дороге М-03 Киев-Харьков-Должанский на сегодняшний день погибло уже 44 человека. По мнению чиновников, «отремонтированные участки дороги вызывают неуместную эйфорию у водителей».

Всего же за последние полгода на украинских дорогах произошло 72394 ДТП, в которых погибли 1482 человека. В подавляющем большинстве случаев причиной стало превышение скорости и нарушение правил маневрирования.

По словам главы «Укравтодора» Александра Кубракова, новые дороги удобные и комфортные для движения, но в некоторых местах еще не имеют разметки, барьерного ограждения.

В тему: В июне 2020 года на трассе Киев — Харьков — Должанский система фото и видеофиксации нарушений правил дорожного движения зафиксировала автомобиль Mercedes S63 AMG, который двигался со скоростью 217 км/ч.

Тэги: Укравтодор, карта, Министерство инфраструктуры Украины, скорость, правила дорожного движения, авто, новости Украины

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