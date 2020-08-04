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Поступления от туристов Донетчины составили более 840 тыс. гривен

Автор: «Фраза»
04.08.20 17:03
89
Поступления от туристов Донетчины составили более 840 тыс. гривен

Налогоплательщики Донецкой области, осуществляющие деятельность в туристической сфере, в течение первого полугодия 2020 уплатили в местные бюджеты Донецкого региона 843,1 тыс. грн туристического сбора. Как сообщает FromUA, в частности, физические лица-предприниматели пополнили местные бюджеты на 469,7 тыс. грн, а юридические лица - на 373,4 тыс. гривен.

Наибольшие суммы туристического сбора поступили от гостей, полюбивших волшебные пейзажи и чистый воздух Славянского края - 322,9 тыс. гривен.

Как прокомментировала и.о. начальника ГУ ГНС в Донецкой области Ирина Долозина, ставка туристического сбора устанавливается решением органа местного самоуправления за каждые сутки временного размещения в местах проживания (ночевки) в размере до 0,5 процента минимальной заработной платы - для внутреннего туризма и до 5 процентов минимальной заработной платы - для въездного. Плательщики туристического сбора уплачивают сумму сбора авансовым взносом перед временным размещением в местах проживания (ночевки) налоговым агентам, которые производят сбор по ставкам, в местах взимания сбора и с соблюдением других требований, определенных решением соответствующего совета.

Налоговые агенты платят сбор по своему местонахождению ежеквартально согласно предоставленной налоговой декларации, или авансовыми взносами до 30 числа (включительно) каждого месяца на основании решения соответствующего сельского, поселкового, городского совета или совета объединенной территориальной общины.

Тэги: Ирина Долозина, и.о. начальника Главного управления Государственной налоговой службы (ГУ ГНС) Украины в Донецкой области

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