Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Попавшаяся на крючок огромная рыбина утопила рыбака на Закарпатье

Александр Панько
04.08.20 15:48
525
Попавшаяся на крючок огромная рыбина утопила рыбака на Закарпатье

Главное: В Иршавском районе Закарпатской области погиб рыбак. Причиной его смерти стала крупная рыба, попавшая на крючок.

Детали: В Закарпатской области в Иршанском районе на рыбалке произошла трагедия. Как сообщает пресс-служба областного главка ГСЧС, чрезвычайная ситуация с рыбаком произошла на озере около села Горбок.

«По словам очевидцев, мужчина один ловил рыбу. На крючок попала большая рыбина, которая потащила рыбака за собой в воду. Он потерял равновесие и утонул. Глубина водоема в этом месте составляла 4 метра», — отметили в ведомстве.

Водолазы обследовали водоем и нашли тело рыбака. Погибшим оказался житель Мукачево.

В пресс-службе отмечают, что на 4 августа в Закарпатской области зарегистрировано 20 смертельных случаев на воде, в то время как годом ранее их было 18. Всего в 2019 году на водных объектах края погибло 29 граждан.

В тему: В середине июля нынешнего года на Сахалине рыбак поймал акулу на обычную удочку. Добыча весит под сто кило.

Тэги: рыбак, общество, происшествие, смерть, рыба, Закарпатье, рыбалка, новости Украины

Комментарии

Статьи

03.08.20 09:18

Назревает новая историческая сенсация: Христофор Колумб родился в Португалии, и звали его Педро Атаид?

Автор: Александр Флоранский

Интервью

31.07.20 11:17

Борис Таршис: Есть куча классного украинского рэпа и рока. А украинских Шаинских и Крылатовых — нет...

Автор: Мария Сидорчук

Колонка автора
04.08.20 08:00

Почему Андрей Лунин останется в «Реале»?

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

«Серьезно болен»: что происходит с крупнейшей рекой, дающей украинцам 2/3 питьевой воды
04.08.20 15:25

«Серьезно болен»: что происходит с крупнейшей рекой, дающей украинцам 2/3 питьевой воды

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
В Бердичеве пьяная горе-мать била по голове младенца за то, что тот слишком громко плакал
В Бердичеве пьяная горе-мать била по голове младенца за то, что тот слишком громко плакал
В Бердичеве пьяная горе-мать била по голове младенца за то, что тот слишком громко плакал
В Бердичеве пьяная горе-мать била по голове младенца за то, что тот слишком громко плакал
Двое «старателей» пытались вынести из Чернобыльской зоны около 40 кг радиоактивной черники
Двое «старателей» пытались вынести из Чернобыльской зоны около 40 кг радиоактивной черники
В аннексированном Россией Крыму охранник выгонял отдыхающих с пляжа нагайкой
В аннексированном Россией Крыму охранник выгонял отдыхающих с пляжа нагайкой
В зоне АТО внезапно стали умирать украинские военные
В зоне АТО внезапно стали умирать украинские военные
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
В Украине сняли кино про казака-гея из тайного общества
В Украине сняли кино про казака-гея из тайного общества
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Ключевой игрок «Динамо» может переехать в Ливерпуль

Ключевой игрок «Динамо» может переехать в Ливерпуль
04.08.20 14:57
643
Последние новости
04.08.20 15:48

Попавшаяся на крючок огромная рыбина утопила рыбака на Закарпатье
04.08.20 15:39

В Европе резко подорожал газ. Названа неожиданная причина
04.08.20 14:57

Ключевой игрок «Динамо» может переехать в Ливерпуль
04.08.20 14:21

У стен храма в Запорожье нашли сожженный труп девушки
04.08.20 14:03

Появилось видео горящих автомобилей в Днепре
04.08.20 13:58

В Беларусь перебросили еще один отряд боевиков, — Лукашенко
04.08.20 13:09

Стало известно, что стало причиной резкого похолодания, от которого вымерли мамонты
Фото и Видео
У стен храма в Запорожье нашли сожженный труп девушки
У стен храма в Запорожье нашли сожженный труп девушки
У стен храма в Запорожье нашли сожженный труп девушки
У стен храма в Запорожье нашли сожженный труп девушки
Появилось видео горящих автомобилей в Днепре
Появилось видео горящих автомобилей в Днепре
По киевским улицам разгуливает лось
По киевским улицам разгуливает лось
В Турции на пляже охрана клуба избила украинскую топ-модель
В Турции на пляже охрана клуба избила украинскую топ-модель
Появилось видео, как космический корабль Илона Маска выловили из Мексиканского залива
Появилось видео, как космический корабль Илона Маска выловили из Мексиканского залива
В Киеве пройдет выставка долгожданного художественного тандема
В Киеве пройдет выставка долгожданного художественного тандема
Аналитик Илия Куса рассказал про вызовы и уязвимости Саудовской Аравии
Аналитик Илия Куса рассказал про вызовы и уязвимости Саудовской Аравии
В Бердичеве пьяная горе-мать била по голове младенца за то, что тот слишком громко плакал
В Бердичеве пьяная горе-мать била по голове младенца за то, что тот слишком громко плакал
Киевский террорист обезврежен. Появилось видео захвата
Киевский террорист обезврежен. Появилось видео захвата
Названо имя злоумышленника, захватившего банк в центре Киева. На место стягивают военную технику
Названо имя злоумышленника, захватившего банк в центре Киева. На место стягивают военную технику
fraza.com
Новости блогосферы
04.08.20 10:03

Оказывается, сионисты хотят построить в Украине Новый Иерусалим...
27.07.20 12:20

Зе «утонул в вагине» Мендель?
25.07.20 21:25

Призываю христиан бойкотировать Турцию и ее товары
22.07.20 12:48

Про «язык животных» и одноклеточного депутата

Опрос

Как следует поступить с партией Нацкорпус?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.