Попавшаяся на крючок огромная рыбина утопила рыбака на Закарпатье

Главное: В Иршавском районе Закарпатской области погиб рыбак. Причиной его смерти стала крупная рыба, попавшая на крючок.

Детали: В Закарпатской области в Иршанском районе на рыбалке произошла трагедия. Как сообщает пресс-служба областного главка ГСЧС, чрезвычайная ситуация с рыбаком произошла на озере около села Горбок.

«По словам очевидцев, мужчина один ловил рыбу. На крючок попала большая рыбина, которая потащила рыбака за собой в воду. Он потерял равновесие и утонул. Глубина водоема в этом месте составляла 4 метра», — отметили в ведомстве.

Водолазы обследовали водоем и нашли тело рыбака. Погибшим оказался житель Мукачево.

В пресс-службе отмечают, что на 4 августа в Закарпатской области зарегистрировано 20 смертельных случаев на воде, в то время как годом ранее их было 18. Всего в 2019 году на водных объектах края погибло 29 граждан.

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