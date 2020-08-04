В Беларусь перебросили еще один отряд боевиков, — Лукашенко

Главное: На территорию Беларуси перебросили еще один отряд боевиков. Обнаружен он был на юге страны.

Детали: Глава Беларуси Александр Лукашенко заявил, что сегодня ему поступила информация о переброске еще одного отряда боевиков на территорию страны. По данным президента, отряд перебросили на юг. Об этом он сообщил в послании белорусскому народу и Национальному собранию.

«Сегодня поступила информация об еще одном отряде, который переброшен на юг», — сказал Лукашенко.

Отметим, пресс-секретарь Минобороны Беларуси Наталья Гаврусик сообщила, что Министерство обороны Беларуси объявило о проведении военных сборов в Витебской области, что на границе с Россией; сборы начнутся 11 августа.

В тему: О задержании в Белоруссии 32 иностранных граждан стало известно 29 июля 2020 года.

Позднее выяснилось, что все они являются наемниками из российской ЧВК «Вагнера», которые прибыли из России «для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании». Группа поселилась в санатории под Минском. Всего же, по данным белорусской стороны, количество засланных боевиков достигает 200.

30 июля 2020 года сообщалось, что половина задержанных в Беларуси наемников из российской ЧВК «Вагнера» оказались участниками войны на Донбассе. А четверо из них ‒ еще и гражданами Украины. СНБО уже обратилось в МИД с требованием об их экстрадиции.