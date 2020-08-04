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Ученые обнаружили грибы, которые делают из периодических цикад зомби-гомосексуалистов

Александр Панько
04.08.20 11:03
973
Ученые обнаружили грибы, которые делают из периодических цикад зомби-гомосексуалистов

Главное: Американские ученые объявили о возвращении «цикад-зомби», проявляющих элементы гомосексуального поведения из-за воздействия паразитического гриба.

Детали: Исследователи из Университета Западной Виргинии заметили, что периодические цикады, который появляются на полях штата раз в 13 или 17 лет, чтобы оставить потомство, ведут себя очень странно. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на местные СМИ, начиная с прошлого года самцы начали поднимать крылья и щелкать ими так как обычно это делают самки. В итоге к ним подлетают другие самцы, пытаясь спариться.

Ученые объясняют странное поведение цикад воздействием на них гриба Massospora cicadina. В нем содержатся изменяющие сознание вещества, в том числе псилоцибин, который имеется в галлюциногенных грибах. Исследователи сравнили процесс заражения цикады грибом со сценой из фильма ужасов: споры разъедают гениталии цикад, их заднюю часть и брюшную полость. Таким образом, если с зараженным попытается спариться другое насекомое, на его тельце тоже попадают споры.

Исследователи не уверены, в какой момент жизненного цикла происходит первичное заражение цикад спорами. Возможно, это случается, пока насекомое еще находится под землей.

Ученые утверждают, что «цикады-зомби» не представляют опасности для человека, однако планируют тщательно изучить патоген, чтобы понять, может ли он мутировать и заражать другие виды насекомых.

В тему: Летом 2015 года японские ученые обнаружили, что осы-паразиты Reclinervellus nielseni превращают пауков Cyclosa argenteoalba в лишенных собственной воли зомби и заставляют их ткать сверхпрочные паутинные домики для своих личинок, после чего пауки умирают.

Тогда же японские ученые допустили, что некоторые гусеницы превращают муравьев в своих слуг с помощью определенных «наркотиков».

В ноябре 2017 года исследователи из Университета Центральной Флориды выяснили, что гриб-паразит кордицепс, превращающий муравьев в зомби, захватывает контроль над биологическими часами своих жертв и позволяет ему управлять поведением насекомых и распространять споры.

Тэги: паразит, насекомые, наука, зомби, исследование, гриб

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