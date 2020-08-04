Илон Маск назвал главное условие успешного будущего человечества

Главное: Известный американский изобретатель и бизнесмен Илон Маск считает, что будущее человеческой цивилизации обеспечат космические перелеты.

Детали: Американский миллиардер и изобретатель Илон Маск назвал условие успешного будущего человеческой цивилизации. «Когда космическое путешествие станет таким же распространенным явлением, как воздушное путешествие, будущее цивилизации будет обеспечено», — написал Маск на своей странице в Twitter.

В тему: 3 августа 2020 года сотрудники NASA достали со дна Мексиканского залива космический корабль Crew Dragon Илона Маска, на борту которого летали в космос астронавты Роберт Бенкен и Дуглас Херли.

Напомним: 6 февраля 2018 года компания Илона Маска SpaceX провела первый запуск сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy с автомобилем Tesla Roadster на вытянутую околосолнечную орбиту, пересекающую траектории движений Земли и Марса.

31 мая 2020 года SpaceX осуществила успешную отправку в космос пилотируемого корабля Crew Dragon, который менее чем через сутки состыковался с МКС.