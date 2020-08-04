Ученые рассказали, что вода влияет… на уровень самоубийств

Главное: Вода может влиять на уровень самоубийств. Ученые привели свои доказательства.

Детали: Британские ученые выяснили, что состав воды может влиять на уровень самоубийств в обществе. Как пишет издание The British Journal of Psychiatry, все зависит от содержания в ней лития.

Именно литий используют в медицине как нормотимики: лекарства, стабилизирующие состояния психически нездоровых людей.

Исследователи говорят, что «соли лития обладают доказанной способностью нормализовать настроение и предотвращать суицидальное поведение; особенно эффективны они у пациентов с биполярным расстройством».

При этом, по их словам, «даже микродозы лития (400 микрограммов в сутки) оказывают ощутимый эффект».

Ученые говорят: «Литий широко встречается в природе».

Они задались вопросом: как он «может глобально влиять на уровень самоубийств».

В статье сказано, что, обработав имеющиеся данные исследований из 1286 населенных пунктов Японии, Австрии, США, Англии, Греции, Италии и Литвы, эксперты узнали, что «средние уровни лития в образцах питьевой воды варьировались от 3,8 микрограмма на литр до 46,3 микрограмма на литр, а в некоторых образцах были отмечены пиковые значения свыше 80 микрограммов на литр».

Ученые говорят: «Более высокие уровни лития, естественным образом встречающиеся в питьевой воде, действительно были связаны с более низким уровнем самоубийств в конкретном районе. Такая ассоциация на уровне сообществ не обязательно проявляется на уровне отдельных индивидуумов».

По их словам, «питьевая вода в бутылках имеет более высокое содержание лития, чем водопроводная, а связь между воздействием лития в бутилированной воде на уровень суицидов нами не изучалась».

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