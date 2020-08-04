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Стало известно, когда Билл Гейтс купит TikTok

Александр Панько
04.08.20 00:05
162
Стало известно, когда Билл Гейтс купит TikTok

Главное: Компания Microsoft покупает приложение TikTok. Сделка состоится в сентябре.

Детали: Компания Билла Гейтса Microsoft все же купит популярное приложение TikTok. Стали известны подробности сделки.

Компания миллиардера информирует, что сделка с китайской компанией ByteDance, которой принадлежит TikTok, будет завершена до 15 сентября.

Подчеркивается, что «в сделке в качестве миноритариев могут принять участие и другие компании США».

Компания сообщает: «После разговора между генеральным директором Microsoft Сатьей Наделлой с президентом Дональдом Трампом Microsoft готова продолжить обсуждение вопроса о покупке TikTok в США».

Отмечается, что «Microsoft быстро начнет переговоры с материнской компанией TikTok, ByteDance, в течение нескольких недель, и в любом случае завершит эти переговоры не позднее 15 сентября».

Информируется, что «в ходе этого процесса Microsoft надеется на продолжение диалога с правительством США, в том числе с президентом Дональдом Трампом».

У Билла Гейтса говорят, что хотят купить TikTok «при условии полного анализа безопасности и предоставления надлежащих экономических выгод США, а также будет направлено уведомление в Комитет по иностранным инвестициям в США».

Кроме этого в сообщении говорится: «Обе компании уведомили о своем намерении изучить предварительное предложение, которое будет включать покупку сервиса TikTok в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии и приведет к тому, что Microsoft будет владеть и использовать TikTok на этих рынках. Microsoft может предложить другим американским инвесторам участвовать в этой покупке на миноритарной основе».

Также в Microsoft говорят: «Операционная модель сервиса TikTok будет построена таким образом, чтобы обеспечить прозрачность для пользователей, а также надлежащий надзор за безопасностью со стороны правительств этих стран».

Сообщается, что «Microsoft гарантирует, что все личные данные американских пользователей TikTok будут оставаться в США, а данные, которые сейчас хранятся за рубежом, будут удалены».

Интересно, что на днях Дональд Трамп сказал, что хочет запретить в США TikTok, заявив, что «приложение может передавать информацию частного характера китайским властям».

Справка: TikTok – это приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance, запушенное в 2018 году.

В тему: 24 июля 2020 года мы писали, что Билл Гейтс рассказал о вакцинах от коронавируса кое-что зловещее.

Тэги: Microsoft, мир, Интернет, Билл Гейтс, технологии, TikTok

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