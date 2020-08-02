Ученые рассказали о жизни в космосе

Главное: Исследователи космоса говорят, что в нашей Вселенной может быть жизнь. Причем сразу в нескольких местах.

Детали: Астрономы из Калифорнийского университета в Риверсайде (США) говорят, что в нашей Вселенной может быть жизнь. Их доводы приводит издание Astronomical Journal.

В публикации говорится, что на примере ближайшей к нам планетной системы TRAPPIST-1 ученые создали условную модель системы планет различных размеров, вращающихся вокруг их звезд.

Отмечается при этом, что алгоритм учитывал гравитационные силы взаимодействия между планетами на протяжении миллионов лет.

Исследователи поясняют, что TRAPPIST-1 – это красный карлик, размер такой звезды сопоставим с масштабами Юпитера.

По словам ученых, «из семи ее планет, известных на сегодняшний день, три землеподобные планеты находятся в обитаемой зоне».

Кроме этого, выяснилось, что «результаты моделирования показали, что некоторые звезды могут поддерживать до семи планет с жидкой водой, а у такой звезды, как Солнце их может быть максимум шесть».

Астрономы говоярт: «Если их будет больше семи, они окажутся слишком близко друг от друга и начнут дестабилизировать орбиты друг друга».

Также эксперты узнали, «почему в Солнечной системе только одна обитаемая планета, если их может быть шесть: дело в Юпитере, масса которого в два с половиной раза больше массы всех других планет Солнечной системы вместе взятых».

Исследователи сообщают: «Он оказывает большое влияние на обитаемость нашей системы, потому что Юпитер массивный и нарушает орбиты других планет».

Кроме этого, издание пишет, что «из цифровых построений следует, что максимальное количество планет в обитаемой зоне возможно в том случае, если их орбиты стабильны и близки к идеальным круговым: тогда планеты смогут долгое время оставаться на близком расстоянии друг от друга».

При этом ученые акцентируют внимание на том, что сейчас известны лишь единичные планетные системы с похожими параметрами.

Сообщается, что астрономы будут «целенаправленно искать звезды, окруженные тесным кольцом планет малого размера, которые станут их главными целями при работе в рамках проекта NASA Habitable Exoplanet Observatory (Обсерватория обитаемых экзопланет)».

Важно другое: ученые уже идентифицировали одну такую звезду – это Бета Гончих Псов (β CVn), которая находится совсем рядом, всего на расстоянии двадцати семи световых лет от Земли, а в ее планетной системе нет гигантов, подобных Юпитеру, и, говорят исследователи, «можно ожидать, что в обитаемой зоне окажется несколько землеподобных».

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