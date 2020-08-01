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В Украине начали действовать новые условия карантина: страну поделили на зоны

Агата Кловская
01.08.20 10:29
2670
В Украине начали действовать новые условия карантина: страну поделили на зоны

Главное: В Украине начали действовать обновленные правила адаптивного карантина. В соответствии с ними комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций разделила страну на регионы по уровню эпидемиологической опасности.

Детали: С сегодняшнего дня в Украине вступило в силу постановление Кабинета министров «Об установлении карантина и внедрение усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2». В соответствии с ним комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций разделила регионы Украины по уровню эпидемиологической опасности в условиях коронавируса. Как объяснил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 31 июля, всего определено восемь регионов, в которых будет зонирование.

«Определили регионы, которые могут попасть в зоны, четко установили критерии, где регионы на уровне админтерединиц могут попасть в те или иные зоны и ограничения. Первый критерий — загруженность коек менее 50%, второй — среднее количество тестирований не менее 24 на 100 тыс. населения, третий — коэффициент выявления случаев инфицирования, четвертый — динамика роста случаев не более 10%», — цитирует Степанова LB.ua.

Визуализация эпидемиологических показателей на уровне районов и городов областного значения

Таким образом, к красной зоне отнесли Луцк, Тернополь и Кицманский район Черновицкой области. Здесь с 3 августа будет запрещена работа общественного транспорта, посещение учебных заведений, закрытие ресторанов, ТРЦ и тому подобное.

Оранжевый уровень установлен в Луцком и Любешивском районах Волынской области, в Ивано-Франковске и Тисменицком районе Ивано-Франковской области, во Львове, Николаевском, Перемышлянском и Пустомытовском районах Львовской области, а также в Бережанах и Бучацком районе Тернопольской области.

Здесь будет прекращена деятельность учреждений размещения, кроме гостиниц, ограничена деятельность развлекательных заведений и заведений питания в ночное время, спортзалов, фитнес-залов, детских учреждений оздоровления и отдыха, а также введено ограничение для массовых мероприятий — 1 человек на 20 кв. м и не более 100 человек.

Все остальные населенные пункты находятся в желтой и зеленой зоне. Здесь будут действовать правила, установленные по всей стране — ношение маски в общественных местах, социальная дистанция, использование антисептика; проведение массовых мероприятий с не более чем 1 лицом на 5 кв. м; заполненность кинотеатров и театров не более, чем на 50%; перевозки пассажиров в общественном транспорте только на сидячих местах.

По словам Степанова, переход в ту или иную зону будут определять, если есть превышение показателей 5 дней подряд. Вернуться назад — в предыдущую зону — возможно, если три дня подряд ситуация держится на уровне, установленном для более легкой зоны. При этом показатели по областям будут анализироваться каждую пятницу.

В тему: 22 июля 2020 года Кабинет министров Украины решил продлить карантин до 31 августа. Нормы карантина были приведены в соответствие с европейскими.

Тэги: Министерство здравоохранения Украины, здоровье, эпидемия, вирус, регионы, Максим Степанов, новости Украины

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