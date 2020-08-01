На Николаевщине освободили пенсионера, которого целых десять лет держали на цепи

Главное: На Николаевщине правоохранители осободили 75-летнего пенсионера, которого опекуны держали на цепи целых 10 лет. Злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы.

Детали: В поселке Еланец Николаевской области полицейские освободили пожилого мужчину, которого опекуны-супруги приковали цепью во дворе и «ухаживали» таким образом целых 10 лет.

Как передает пресс-служба областной полиции, о случившемся правоохранителям сообщила председатель одного из сельсоветов района, которая случайно увидела в соцсетях ролик, «героем» которого был местный житель с закованными цепью ногами.

Правоохранители выяснили, что действительно 75-летнего мужчину, которого 10 лет назад взяла ухаживать супружеская пара, приковали железной цепью во дворе и держали на привязи.

Сообщается, что действия опекунов квалифицированы сделователем как незаконное лишение свободы, за что уголовный кодекс предусматривает до 5 лет лишения свободы. Пожилого пленника освободили. Причины и детали случившегося выясняются.

В тему: 15 декабря 2017 года мы писали, что мужчина посадил собственную жену на цепь в одном из сел Херсонщины.

А 31 января 2013 года Ирина Луценко рассказала, как ее мужа держали на цепи.