«Смерть» и «убивать»: названы популярный слова из книг о Гарри Поттере

Главное: Книги о юном маге Гарри Поттере пропагандируют насилие среди детей. Популярные слова в них – «убивать» и «смерть».

Детали: Как оказалось, самые популярные слова в книгах британской писательницы Джоан Роулинг о юном маге Гарри Поттере, не стоит читать детям. Аналитики из MyBook выяснили самые популярные слова в них.

Эксперты говорят: «В первой части приключений Гарри Поттера количество слов «смерть», «убивать» и «злой» было 142, во второй – 109, а в третьей – уже 239, в четвертой – 281, в пятой – 409, в шестой – 431, в седьмой – 608».

В отчете сказано, что «каждая следующая книга о мальчике-волшебнике мрачнее и печальнее предыдущей».

Кроме этого, выяснилось, что часто встречались такие слова: «палочка» (1907 раз), «волшебный» (794), «магия» (454), «заклятие» (368), «мантия» (365).

Также оказалось, что «самой популярной цитатой из серии книг стала фраза профессора Дамблдора из романа «Гарри Поттер и Тайная комната»: «Не наши способности, но наш выбор отражает нашу истинную сущность».

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