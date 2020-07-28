Киевлянам рассказали о резких изменениях погоды до конца недели

Главное: Погода в Киеве меняется. К концу этой недели похолодает, пойдут дожди.

Детали: В ближайшие дни погода в Киеве будет серьезно меняться. Подробности поведали в Гидрометцентре.

Синоптики говорят, что во вторник-среду, 28-29 июля, в украинской столице и области будет сухо и жарко, но малооблачно. Днем ожидается плюс 29-33, а ночью 18-20 тепла.

Но уже с четверга, 30 июля, температура воздуха начнет падать, пойдут дожди, возможны грозы. К выходным, 1-2 августа, похолодает до 22-24 днем и 13-15 ночью.

Карта погоды:

В тему: 28 июля 2020 года мы писали, что август в Украине начнется с холодных дождей.