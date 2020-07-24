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Митрополит Антоний: Путь в Рай – это всегда путь внутрь себя, возвращение к себе

Александра Кудрявцева
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Митрополит Антоний: Путь в Рай – это всегда путь внутрь себя, возвращение к себе

Главное: Без уединения усилия обрести внутреннюю тишину и молитву обречены на провал. Человек, который ищет Бога, никогда не бывает одиноким. Об этом рассказал управделами УПЦ митрополит Антоний.

Детали: Человек, ищущий Бога, никогда не будет одинок.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний в видеоблоге «Простые истины» на канале «Витражи: о вере в красках».

«Часто люди боятся одиночества. Наверное, потому, что их съедает пустота и чувство оставленности. Человек, который в уединении ищет Бога, никогда не будет одинок. Наоборот, он почувствует присутствие Божие и сопричастность к такой жизни, которая исполнена полнотой бытия и благодати», — отметил митрополит Антоний.

Он рассказал о своем небесном покровителе — преподобном Антонии Печерском, который шел путем монашеской жизни, и напомнил, что и современный человек может пойти за Христом. Для этого нужно лишь переступить через свою гордость и самомнение.

«Путь в Рай — это всегда путь внутрь себя. И неважно, где мы находимся в тот или иной момент. Бог всегда на расстоянии молитвы. Без уединения наши усилия обрести внутреннюю тишину и молитву обречены на провал. Путь внутрь — это возвращение к себе», — подчеркнул управделами УПЦ.

Владыка поделился, что для него уединение — это время душевного отдыха, молитвенной тишины и размышлений и пожелал верующим, чтобы чувство оставленности никогда не посещало душу.

В тему: Митрополит Антоний поделился 12 принципами христианской веры на жизненных примерах.

Тэги: Митрополит Антоний (Паканич), новости православия, УПЦ

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