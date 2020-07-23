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Блохин назвал назначение Луческу в «Динамо» «плевком в душу»

Александр Панько
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Блохин назвал назначение Луческу в «Динамо» «плевком в душу»

Главное: Легендарный динамовец Олег Блохин раскритиковал назначение Мирчи Луческу в киевскую команду. Он назвал это «плевком в душу».

Детали: Легендарный киевский динамовец Олег Блохин осудил назначение румына Мирчи Луческу главным тренером нашей команды. Он дал комментарий «Трибуне».

Олег Блохин сказал: «Это плевок. Это мне личный плевок. Что говорил Мирчу Луческу про «Динамо», про историю, про Валерия Лобановского, про всю традицию клуба. Это плевок мне в душу».

Он добавил: «Человек, который работал в «Шахтере» двенадцать лет, наговорил столько про «Динамо», ну как? Вы же читали, наверное, все это? Что он сделал в сборной Турции, «Зените»? Что он сделал? Четыре или три года уже не работает, что он может сделать с «Динамо»? Это плевок в душу».

В тему: 23 июля 2020 года сообщалось, что возле стадиона собираются фанаты клуба, выступающие против назначения Мирчи Луческу, который неоднократно оскорблял нашу команду и ее болельщиков.

Тэги: ФК Динамо (Киев), Мирча Луческу, футбол, Олег Блохин, спорт

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