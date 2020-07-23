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Луческу официально возглавил киевское «Динамо»

Александр Панько
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Луческу официально возглавил киевское «Динамо»

Главное: Румын Мирча Луческу стал новым главным тренером киевского «Динамо». Контракт уже подписан.

Детали: 74-летний бывший тренер донецкого «Шахтера» Мирча Луческу подписал контракт с киевским «Динамо». Он встретился с президентом столичного клуба Игорем Суркисом.

Встреча прошла в четверг, 23 июля, на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.

Контракт заключен на два года с опцией прологнации еще на год.

Зарплата румына не называется.

Игорь Суркис сказал: «Хочу представить Мирчу Луческу, одного из лучших тренеров в мире. Надеюсь, что с приходом его тренерской команды возродятся победные традиции киевского «Динамо», он завоюет много титулов, и болельщики будут оценивать Мирчу по его результатам. Успехов ему, удачи! А всем, чем могу, я ему помогу».

В свою очередь Мирча Луческу заявил: «Во-первых, я соскучился по Украине. Хотел вернуться в эту страну, где у меня были успешные результаты. Здесь у меня были очень хорошие отношения с болельщиками. Я благодарен судьбе за то, что я пришел в клуб с великими традициями, талантливыми футболистами. И я уверен, что вместе мы будем плодотворно работать. Я верю в то, что моей работой здесь будут довольны, равно как и теми результатами, которых я добьюсь во главе «Динамо». Я благодарен за оказанное мне доверие президенту клуба, а также болельщикам, которые доверяют мне команду с такими великими традициями».

Кроме этого столичный клуб сообщает, что в четверг, 30 июля, будет организована пресс-конференция, на которой Мирча Луческу ответит на вопросы журналистов.

Ранее сообщалось, что возле стадиона собираются фанаты клуба, выступающие против назначения Мирчи Луческу, который неоднократно оскорблял нашу команду и ее болельщиков.

Данная новость шокировала многих поклонников «Динамо».


Мирча Луческу

В тему: 23 июля 2020 года мы назвали четырех основных кандидатов на пост главного тренера киевского «Динамо».
Тэги: ФК Динамо (Киев), Киев, Мирча Луческу, футбол, спорт

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