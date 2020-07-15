Адвокат назвал «хайпом» попытку актера Ефремова откупиться после ДТП

Главное: Попытка Михаила Ефремова дачи взятки сотруднику ГИБДД сразу после совершения смертельного ДТП является не более чем «хайпом». Об этом заявил авдокат артиста Эльман Пашаев.

Детали: Адвокат Михаила Ефремова прокомментировал резонансное видео, на котором артист пытался дать взятку сотруднику ГИБДД сразу после совершения смертельного ДТП в центре Москвы.

По словам юриста, в тот момент Еферемов находился неадекватном состоянии, поэтому к его словам не следует относиться серьезно.

«Во время ДТП он вообще не соображал. Что можно с него просить? Это хайп», ‒ отметил Пашаев.

Напомним, видео с попыткой Ефремова дать взятку полицейскому, было показано в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1». Оно было снято на нагрудную камеру правоохранителя.

Самого Ефремова в кадре не видно, но слышен его голос.

«Давайте я уйду, а потом заплачу вам все деньги», ‒ говорит Ефремов, после чего запись обрывается.

В тему: Как известно, резонансная авария с участием 56-летнего актера театра и кино Михаила Ефремова произошла 8 июня 2020 года в центре Москвы.

Находясь за рулем Jeep Grand Cheroky, пьяный артист вылетел на встречную полосу, где врезался в машину Lada ‒ ее водителя (Сергея Захарова) забрали в реанимацию с тяжелейшими травмами, где он скончался.

22 июня 2020 года сообщалось, сколько водки выпил Ефремов в день смертельного ДТП.

А 5 июля 2020 года были обнародованы доказательства пребывания Ефремова за рулем внедорожника в момент ДТП.