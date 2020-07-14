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Дефицит американского бюджета установил исторический антирекорд

Автор: «Фраза»
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Дефицит американского бюджета установил исторический антирекорд

Главное: Дефицит американского бюджета установил рекорд. Всего за год он увеличился в десять раз.

Детали: В июне 2020 года дефицит американского бюджета установил рекорд, взяв отметку в 864 миллиарда долларов. Об этом сообщает Министерство финансов США.

Отмечается, что всего за месяц эта цифра удвоилась, а в июне прошлого года бюджетный дефицит и вовсе был в десять раз ниже.

Эксперты говорят, что «сокращение доходов бюджета в июне почти достигло размера дефицита за весь 2019 финансовый год».

Отмечается, что «падение показателя связано с растущими расходами федерального правительства на борьбу с распространением коронавируса, а также с сокращением налоговых поступлений».

В тему 13 июля 2020 года оказалось, что Трамп хотел продать известный остров в Карибском море.

8 июля 2020 года стало известно, когда США официально выйдут из ВОЗ.

14 июня 2020 года Трамп объявил войну масонам.

Тэги: США, доллар, бюджет, мир, экономика, финансы, дефицит бюджета

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