Дефицит американского бюджета установил исторический антирекорд

Главное: Дефицит американского бюджета установил рекорд. Всего за год он увеличился в десять раз.

Детали: В июне 2020 года дефицит американского бюджета установил рекорд, взяв отметку в 864 миллиарда долларов. Об этом сообщает Министерство финансов США.

Отмечается, что всего за месяц эта цифра удвоилась, а в июне прошлого года бюджетный дефицит и вовсе был в десять раз ниже.

Эксперты говорят, что «сокращение доходов бюджета в июне почти достигло размера дефицита за весь 2019 финансовый год».

Отмечается, что «падение показателя связано с растущими расходами федерального правительства на борьбу с распространением коронавируса, а также с сокращением налоговых поступлений».

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