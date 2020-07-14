Жертвой коронавируса в Палестине стал двенадцатидневный ребенок

Главное: Коронавирус забрал жизнь 12-дневного ребенка в Палестине. Трагедия произошла в городе Хеврон.
Детали: В палестинском Хевроне жертвой коронавируса стал 12-дневный младенец. Пол ребенка не уточняется.
Минздрав страны сообщает, что ребенок умер сегодня, 14 июля.
Это самая молодая жертва заразы в стране.
Всего коронавирус в Палестине унес жизни 45 людей. Еще шестнадцать человек находятся в реанимации. С начала пандемии заболели 7 441 человек.
В тему 29 января 2020 года президент США Дональд Трамп опубликовал карту Палестинского государства в рамках своего плана урегулирования палестино-израильского конфликта.
8 декабря 2017 года американский лидер окончательно уничтожил относительное спокойствие в Израиле и Палестине.