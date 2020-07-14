В Китае женщина умудрилась заразить коронавирусом более 70 человек за 1 минуту

Главное: Женщина, приехавшая из США в Китай умудрилась за одну минуту заразит коронавирусом 71 человека. Известно, что это произошло в лифте. При этом у самой нее симптомов болезни не обнаружено.

Детали: В Китае женщина, приехавшая из США, заразила коронавирусной болезнью COVID-19 71 человека за одну минуту. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на местные СМИ, в Китай она приехала 19 марта. Несмотря на заражение, болезнь протекала бессимптомно, а тест на коронавирус дал отрицательный результат.

Тем не менее, по данным американского Центра по контролю и профилактике заболеваний, женщина на две недели самоизолировалась в квартире и исключила любые контакты с внешним миром.

В итоге после выхода из карантина она за одну поездку в лифте заразила 71 человека из числа своих соседей.

Специалисты подчеркивают, что бессимптомные пациенты по сей день представляют наибольшую опасность для окружающих.

В тему: 30 марта 2020 года стало известно, что женщина из села Колинковцы Черновицкой области заразила двенадцать людей, в том числе — своих внуков. Известно, что женщина была на заработках в Италии. Приехав домой, она не ушла на карантин, а устроила праздник в честь своего возвращения, а также участвовала в политической акции, так как была местной активисткой.