Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Как оказалось, в этом году хасиды в Умань не приедут

Автор: «Фраза»
126
Как оказалось, в этом году хасиды в Умань не приедут

Главное: В этом году хасиды не смогут приехать на праздник Рош ха-Шана в Умань. Все из-за пандемии коронавируса.

Детали: Из-за пандемии коронавируса хасиды со всего мира не смогут посетить украинскую Умань в этом году. Об этом в «Фейсбуке» сообщил мэр города Александр Цебрий.

Он отметил, что в МИД Украины «решили, что прибытие паломников-хасидов в Умань для празднования иудейского праздника Рош ха-Шана в традиционном формате в текущем году является невозможным из-за коронавируса».

Градоначальник опубликовал соответствующий документ, где отмечается, что Израиль  находится в «красной зоне» из-за высокой заболеваемости коронавирусом.

Сообщается, что некоторые подают карантин «в качестве примера антисемитизма».

Как известно в Умани находится могила рабби Нахмана, который был основателем брацлавского хасидизма.

Ранее в Умани появился бигборд о любви к Трампу.

В тему 12 января 2020 года мы писали, что в Умани вооруженная толпа напала на евреев, собравшихся у могилы рабби Нахмана.

Тэги: общество, Израиль, Умань, хасиды, новости Украины, коронавирус

Комментарии

Статьи

14.07.20 09:28

Банановые перспективы для Украины

Автор: Александр Карпец

Интервью

08.07.20 14:21

Валентина Голдина: На Херсонщине фермеры оставляли гнить на поле кабачки, а в Киеве люди покупали дорогой импорт

Автор: Варвара Фалеева

Колонка автора
13.07.20 08:20

«Александрия» – «Динамо»: как два потерянных очка увеличили шансы на второе место

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Кассовые аппараты даже в уличных лотках. Зачем депутаты хотят срочно «упростить» жизнь ФОПам
14.07.20 10:23

Кассовые аппараты даже в уличных лотках. Зачем депутаты хотят срочно «упростить» жизнь ФОПам

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Фильм «Чёрный коп»: обратная сторона расизма
Фильм «Чёрный коп»: обратная сторона расизма
Фильм «Чёрный коп»: обратная сторона расизма
Фильм «Чёрный коп»: обратная сторона расизма
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Американские военные показали три видео с НЛО
Американские военные показали три видео с НЛО
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Карантинные телепузики
Карантинные телепузики
Участились сообщения о появлении НЛО
Участились сообщения о появлении НЛО
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Игровые автоматы в Украине снова в законе

Игровые автоматы в Украине снова в законе
14.07.20 11:48
571
Последние новости
14.07.20 13:56

Как оказалось, в этом году хасиды в Умань не приедут
14.07.20 13:11

В Минздраве рассказали, как будет происходить обучение в школах с 1 сентября
14.07.20 12:53

Саакашвили выступает, а Украина за это отгребает, – министр иностранных дел Кулеба
14.07.20 12:40

Ливень заставил харьковчан… пересесть на надувную лодку
14.07.20 12:32

Немецкие ученые утверждают, что разгадали секрет Луны
14.07.20 12:26

Митрополит Антоний рассказал, чем любовь к природе поможет в духовной жизни
14.07.20 12:15

Предстоятель УПЦ: Мы должны проповедовать не только словом, но жизнью
Фото и Видео
Ливень заставил харьковчан… пересесть на надувную лодку
Ливень заставил харьковчан… пересесть на надувную лодку
Ливень заставил харьковчан… пересесть на надувную лодку
Ливень заставил харьковчан… пересесть на надувную лодку
В Армении уничтожение позиций Азербайджана показали на видео
В Армении уничтожение позиций Азербайджана показали на видео
Авиационный террорист, который кричал, что «Иисус был черным», сам оказался белым
Авиационный террорист, который кричал, что «Иисус был черным», сам оказался белым
В Америке осквернили статуи Богородицы и подожгли церковь с людьми
В Америке осквернили статуи Богородицы и подожгли церковь с людьми
Наводнения в Японии привели к массовым разрушениям
Наводнения в Японии привели к массовым разрушениям
Решил пострелять по детям: у пьяного жителя Бердянска обнаружили целый арсенал боеприпасов
Решил пострелять по детям: у пьяного жителя Бердянска обнаружили целый арсенал боеприпасов
Главным лихачом недели в Украине стал электрокар
Главным лихачом недели в Украине стал электрокар
Сахалинский рыбак поймал на удочку… гигантскую акулу
Сахалинский рыбак поймал на удочку… гигантскую акулу
В США нашли труп исчезнувшей накануне актрисы из сериала «Хор»
В США нашли труп исчезнувшей накануне актрисы из сериала «Хор»
Что не так с киевской городской электричкой?
Что не так с киевской городской электричкой?
fraza.com
Новости блогосферы
10.07.20 16:47

А потом вы удивляетесь, что они такие е*нутые!
04.07.20 22:44

Госстат - о смертности в Украине: «что и требовалось доказать»
29.06.20 15:40

Гомосексуализм, Украинский католический университет, Супрун и Сорос. Что между ними общего?
26.06.20 14:33

Почему западные грантовые СМИ, после избиения активиста партии Шария, засунули язык в одном место?

Опрос

Как следует поступить с партией Нацкорпус?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.