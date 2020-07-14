Как оказалось, в этом году хасиды в Умань не приедут

Главное: В этом году хасиды не смогут приехать на праздник Рош ха-Шана в Умань. Все из-за пандемии коронавируса.

Детали: Из-за пандемии коронавируса хасиды со всего мира не смогут посетить украинскую Умань в этом году. Об этом в «Фейсбуке» сообщил мэр города Александр Цебрий.

Он отметил, что в МИД Украины «решили, что прибытие паломников-хасидов в Умань для празднования иудейского праздника Рош ха-Шана в традиционном формате в текущем году является невозможным из-за коронавируса».

Градоначальник опубликовал соответствующий документ, где отмечается, что Израиль находится в «красной зоне» из-за высокой заболеваемости коронавирусом.

Сообщается, что некоторые подают карантин «в качестве примера антисемитизма».

Как известно в Умани находится могила рабби Нахмана, который был основателем брацлавского хасидизма.

Ранее в Умани появился бигборд о любви к Трампу.

В тему 12 января 2020 года мы писали, что в Умани вооруженная толпа напала на евреев, собравшихся у могилы рабби Нахмана.