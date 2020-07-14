Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Саакашвили выступает, а Украина за это отгребает, – министр иностранных дел Кулеба

Автор: «Фраза»
337
Саакашвили выступает, а Украина за это отгребает, – министр иностранных дел Кулеба

Главное: В Министерстве иностранных дел пожаловались на то, что заявления главы исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили загружают дипломатическую миссию в Грузии. При этом, как подчеркнул, глава МИД Дмитрий Кулеба, Саакашвили является частным лицом и не имеет права выступать от имени Украины.

Детали: Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пожаловался на главу исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили. Как сообщает «Европейская правда», это связано с неосмотрительными заявлениями бывшего президента Грузии.

По его словам, ситуация вокруг Саакашвили вызывает сожаление, так как «гражданин Украины, который не наделен правами и полномочиями представлять позицию государства, активно комментирует ситуацию в Грузии накануне выборов».

«Каждое его заявление заканчивается тем, что украинского посла вызывают в МИД Грузии и выражают ему там свое недовольство заявлениями господина Саакашвили. Дисбаланс вот в чем: частное лицо выступает, а государство за это, извините, отгребает», — пожаловался министр, добавив, что Украина понимает чувствительность ситуации в Грузии накануне выборов и чрезвычайно ценит дружбу с грузинскими партнерами.

При этом он выразил убеждение, что «заявления частного лица не могут разрушить ни отношения между нашими народами, ни отношения между нашими государствами».

В тему: 7 мая, на официальном сайте Офиса президента Украины появился указ Владимира Зеленского № 169/2020 «Вопросы Национального совета реформ и Исполнительного комитета реформ», которым тот назначил бывшего лидера Грузии Михаила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.

Уже на следующий день Грузия вызвала своего посла в Тбилиси для консультаций в связи с этим назначением.

В июне министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани вызвал украинского посла Игоря Долгова после заявлений Саакашвили о том, что он «не собирается спокойно смотреть на разрушение и окончательное уничтожение Грузии».

10 июля МИД Грузии вызвал на разговор посла Украины Игоря Долгова из-за того, что Саакашвили назвал действующую власть Грузии «нелегитимной».

Напомним: 17 февраля 2015 года Главная прокуратура Грузии потребовала от Украины экстрадировать бывшего президента Михаила Саакашвили.

Тогда же стало известно, что Украина отказала грузинской стороне.

30 мая того же года Саакашвили получил украинское гражданство.

4 декабря того же года президент Грузии Георгий Маргвелашвили подписал распоряжение о лишении Саакашвили грузинского гражданства.

В Грузии Михаил Саакашвили объявлен в розыск по нескольким уголовным делам, в том числе о растрате государственного бюджета и превышении служебных полномочий. Летом 2014 года его вызвали на допрос в главную прокуратуру Грузии, однако явиться на него бывший президент отказался, обвинив нынешние власти Грузии в политическом преследовании оппонентов и отметив, что не собирается «участвовать в этом фарсе».

Тэги: Михаил Саакашвили, Министерство иностранных дел Украины, политика, Грузия, внешняя политика, дипломатия, новости Украины, Дмитрий Кулеба

Комментарии

Статьи

14.07.20 09:28

Банановые перспективы для Украины

Автор: Александр Карпец

Интервью

08.07.20 14:21

Валентина Голдина: На Херсонщине фермеры оставляли гнить на поле кабачки, а в Киеве люди покупали дорогой импорт

Автор: Варвара Фалеева

Колонка автора
13.07.20 08:20

«Александрия» – «Динамо»: как два потерянных очка увеличили шансы на второе место

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Кассовые аппараты даже в уличных лотках. Зачем депутаты хотят срочно «упростить» жизнь ФОПам
14.07.20 10:23

Кассовые аппараты даже в уличных лотках. Зачем депутаты хотят срочно «упростить» жизнь ФОПам

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Фильм «Чёрный коп»: обратная сторона расизма
Фильм «Чёрный коп»: обратная сторона расизма
Фильм «Чёрный коп»: обратная сторона расизма
Фильм «Чёрный коп»: обратная сторона расизма
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Американские военные показали три видео с НЛО
Американские военные показали три видео с НЛО
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Карантинные телепузики
Карантинные телепузики
Участились сообщения о появлении НЛО
Участились сообщения о появлении НЛО
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Игровые автоматы в Украине снова в законе

Игровые автоматы в Украине снова в законе
14.07.20 11:48
571
Последние новости
14.07.20 13:56

Как оказалось, в этом году хасиды в Умань не приедут
14.07.20 13:11

В Минздраве рассказали, как будет происходить обучение в школах с 1 сентября
14.07.20 12:53

Саакашвили выступает, а Украина за это отгребает, – министр иностранных дел Кулеба
14.07.20 12:40

Ливень заставил харьковчан… пересесть на надувную лодку
14.07.20 12:32

Немецкие ученые утверждают, что разгадали секрет Луны
14.07.20 12:26

Митрополит Антоний рассказал, чем любовь к природе поможет в духовной жизни
14.07.20 12:15

Предстоятель УПЦ: Мы должны проповедовать не только словом, но жизнью
Фото и Видео
Ливень заставил харьковчан… пересесть на надувную лодку
Ливень заставил харьковчан… пересесть на надувную лодку
Ливень заставил харьковчан… пересесть на надувную лодку
Ливень заставил харьковчан… пересесть на надувную лодку
В Армении уничтожение позиций Азербайджана показали на видео
В Армении уничтожение позиций Азербайджана показали на видео
Авиационный террорист, который кричал, что «Иисус был черным», сам оказался белым
Авиационный террорист, который кричал, что «Иисус был черным», сам оказался белым
В Америке осквернили статуи Богородицы и подожгли церковь с людьми
В Америке осквернили статуи Богородицы и подожгли церковь с людьми
Наводнения в Японии привели к массовым разрушениям
Наводнения в Японии привели к массовым разрушениям
Решил пострелять по детям: у пьяного жителя Бердянска обнаружили целый арсенал боеприпасов
Решил пострелять по детям: у пьяного жителя Бердянска обнаружили целый арсенал боеприпасов
Главным лихачом недели в Украине стал электрокар
Главным лихачом недели в Украине стал электрокар
Сахалинский рыбак поймал на удочку… гигантскую акулу
Сахалинский рыбак поймал на удочку… гигантскую акулу
В США нашли труп исчезнувшей накануне актрисы из сериала «Хор»
В США нашли труп исчезнувшей накануне актрисы из сериала «Хор»
Что не так с киевской городской электричкой?
Что не так с киевской городской электричкой?
fraza.com
Новости блогосферы
10.07.20 16:47

А потом вы удивляетесь, что они такие е*нутые!
04.07.20 22:44

Госстат - о смертности в Украине: «что и требовалось доказать»
29.06.20 15:40

Гомосексуализм, Украинский католический университет, Супрун и Сорос. Что между ними общего?
26.06.20 14:33

Почему западные грантовые СМИ, после избиения активиста партии Шария, засунули язык в одном место?

Опрос

Как следует поступить с партией Нацкорпус?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.