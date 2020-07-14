Саакашвили выступает, а Украина за это отгребает, – министр иностранных дел Кулеба

Главное: В Министерстве иностранных дел пожаловались на то, что заявления главы исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили загружают дипломатическую миссию в Грузии. При этом, как подчеркнул, глава МИД Дмитрий Кулеба, Саакашвили является частным лицом и не имеет права выступать от имени Украины.

Детали: Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пожаловался на главу исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили. Как сообщает «Европейская правда», это связано с неосмотрительными заявлениями бывшего президента Грузии.

По его словам, ситуация вокруг Саакашвили вызывает сожаление, так как «гражданин Украины, который не наделен правами и полномочиями представлять позицию государства, активно комментирует ситуацию в Грузии накануне выборов».

«Каждое его заявление заканчивается тем, что украинского посла вызывают в МИД Грузии и выражают ему там свое недовольство заявлениями господина Саакашвили. Дисбаланс вот в чем: частное лицо выступает, а государство за это, извините, отгребает», — пожаловался министр, добавив, что Украина понимает чувствительность ситуации в Грузии накануне выборов и чрезвычайно ценит дружбу с грузинскими партнерами.

При этом он выразил убеждение, что «заявления частного лица не могут разрушить ни отношения между нашими народами, ни отношения между нашими государствами».

В тему: 7 мая, на официальном сайте Офиса президента Украины появился указ Владимира Зеленского № 169/2020 «Вопросы Национального совета реформ и Исполнительного комитета реформ», которым тот назначил бывшего лидера Грузии Михаила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.

Уже на следующий день Грузия вызвала своего посла в Тбилиси для консультаций в связи с этим назначением.

В июне министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани вызвал украинского посла Игоря Долгова после заявлений Саакашвили о том, что он «не собирается спокойно смотреть на разрушение и окончательное уничтожение Грузии».

10 июля МИД Грузии вызвал на разговор посла Украины Игоря Долгова из-за того, что Саакашвили назвал действующую власть Грузии «нелегитимной».

Напомним: 17 февраля 2015 года Главная прокуратура Грузии потребовала от Украины экстрадировать бывшего президента Михаила Саакашвили.

Тогда же стало известно, что Украина отказала грузинской стороне.

30 мая того же года Саакашвили получил украинское гражданство.

4 декабря того же года президент Грузии Георгий Маргвелашвили подписал распоряжение о лишении Саакашвили грузинского гражданства.

В Грузии Михаил Саакашвили объявлен в розыск по нескольким уголовным делам, в том числе о растрате государственного бюджета и превышении служебных полномочий. Летом 2014 года его вызвали на допрос в главную прокуратуру Грузии, однако явиться на него бывший президент отказался, обвинив нынешние власти Грузии в политическом преследовании оппонентов и отметив, что не собирается «участвовать в этом фарсе».