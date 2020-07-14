Молодой российский артист оперы и балета погиб от удара молнии

Главное: В Якутии произошла трагедия. Тут от удара молнии скончался молодой артист оперы и балета.

Детали: Страшная трагедия произошла в российской Якутии. Тут молния убила 23-летнего артиста оперы и балета Василия Кириллина.

О трагедии пишут местные СМИ, который ссылаются на сотрудников Театра оперы и балета «Якутия» им. Д.К.Сивцева-Суорун.

Известно, что парень скончался, когда его везли в больницу после удара молнией.

Также смерть артиста подтвердила его невеста.

Подробности гибели не уточняются, сообщается лишь, что инцидент произошел в Чурапчинском улусе.

Василий Кириллин выступал в международных гастролях театра в городах России и ближнего зарубежья.

В театре о нем говорят: «Светлый лицом и душой, скромный, трудолюбивый, даровитый артист Василий Кириллин – таким он останется в нашей памяти. Похороны его пройдут на родине в Таттинском улусе».

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